Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de febrero

¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de febrero. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:35 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Este sábado se aplica el programa No Circula en la Zona Metropolitana del Valle de México. Revisa si tu vehículo tiene restricciones y evita multas.

Si tienes pensado salir este sábado, toma nota. El No Circula Sabatino estará vigente mañana 7 de febrero en la Ciudad de México y municipios del Estado de México, por lo que algunos vehículos tendrán prohibido circular durante gran parte del día, de acuerdo con las reglas establecidas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El programa Hoy No Circula aplica este sábado 7 de febrero en la Ciudad de México y el Estado de México. / iStock

¿Qué autos no circulan este sábado 7 de febrero?

Al tratarse del primer sábado del mes, el programa establece que no podrán circular:

  • Vehículos con holograma 1 y terminación de placa impar (1, 3, 5, 7 y 9).

  • Todos los vehículos con holograma 2, sin importar el número de placa.

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas en toda la Zona Metropolitana del Valle de México. / iStock

¿En qué zonas aplica el No Circula Sabatino?

El programa se aplica en:

  • Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

  • Municipios conurbados del Estado de México que forman parte del Valle de México, entre ellos Naucalpan, Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y Atizapán de Zaragoza.

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas. / iStock

Los conductores que no respeten la restricción pueden ser acreedores a multas económicas, además del retiro del vehículo al corralón, por lo que se recomienda planear traslados con anticipación o utilizar transporte público.

El Hoy No Circula se mantiene como una de las principales estrategias ambientales en la zona metropolitana, por lo que se invita a la ciudadanía a mantenerse informada ante cualquier cambio por contingencia ambiental.

SEDEMA
Últimos videos
Lo Último
21:15 ¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
21:14 Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
21:08 ¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
21:06 ¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
20:40 El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
20:35 Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
20:34 Chica británica conquista las redes al cambiar al Chelsea por las Chivas
19:59 ¡Cómodos con pago! Alan Pulido y Érick Gutiérrez se aferran a Chivas sin jugar
19:49 Álvaro Fidalgo: ¿Cuándo y contra quién podría jugar con la Selección Mexicana?
19:45 La peculiar situación de Berterame en Miami: puede jugar pero no entrenar con Messi
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Futbol
06/02/2026
¿Chivas será local? El Rebaño invade Mazatlán con su afición
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
Contra
06/02/2026
Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
Futbol
06/02/2026
¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
Futbol
06/02/2026
¡Manita no, 'garrita'! Tigres golea a un Santos sin alma
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Futbol
06/02/2026
El mexicano, Matheus Reis renueva con Fluminense y su cláusula es de 80 millones de euros, según reportes
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas
Futbol
06/02/2026
Robert Dante Siboldi rompe el silencio sobre reemplazar a Efraín Juárez en Pumas