Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
Cristiano Ronaldo ha generado polémica después de decidir estar 'en huelga' después de que el Al-Hilal se hiciera de los servicios de Karim Benzema, que dejó al Al-Ittihad en días pasados.
El astro portugués, molesto por 'el favoritismo' que la Saudi Pro League tuvo con el Al-Hilal, no participó en el último partido del Al-Nassr y amenazó con no estar este viernes, cuando su equipo juegue contra el Al-Ittihad.
La actitud de Cristiano Ronaldo no ha sido del agrado de los directivos de la Liga Árabe, quienes sacaron un comunicado este viernes condenando las actitudes de CR7 y explicando las razones del fichaje de Benzema por el Al-Hilal.
"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística.
Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", expresó la Liga mediante un comunicado
Cristiano Ronaldo no estaría para el juego de este viernes contra el Al-Ittihad, siendo el segundo juego de forma consecutiva que se pierde el portugués.
Las demandas de CR7 incluyen la reactivación de Simao Coutinho y de José Semedo, director deportivo y director general del Al-Nassr, quienes fueron suspendidos por el PIF.