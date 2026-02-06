Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr

La Liga le mandó un mensaje a Cristiano Ronaldo | AP
Marcos Olvera García 11:27 - 06 febrero 2026
La Saudi Pro League compartió un comunicado explicando la razón por la cual el Al-Hilal pudo fichar a Benzema, y le manda un mensaje a CR7

Cristiano Ronaldo ha generado polémica después de decidir estar 'en huelga' después de que el Al-Hilal se hiciera de los servicios de Karim Benzema, que dejó al Al-Ittihad en días pasados.

El astro portugués, molesto por 'el favoritismo' que la Saudi Pro League tuvo con el Al-Hilal, no participó en el último partido del Al-Nassr y amenazó con no estar este viernes, cuando su equipo juegue contra el Al-Ittihad.

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano

La actitud de Cristiano Ronaldo no ha sido del agrado de los directivos de la Liga Árabe, quienes sacaron un comunicado este viernes condenando las actitudes de CR7 y explicando las razones del fichaje de Benzema por el Al-Hilal.

"La Saudi Pro League está estructurada en torno a un principio simple: cada club opera independientemente bajo las mismas reglas. Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y su propia dirección futbolística.

Las decisiones sobre contratación, gasto y estrategia recaen en ellos, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Este marco se aplica por igual en toda la liga", expresó la Liga mediante un comunicado
Cristiano Ronaldo anotó en victoria de Al Nassr | GROSBY GROUP

Cristiano Ronaldo no estaría para el juego de este viernes contra el Al-Ittihad, siendo el segundo juego de forma consecutiva que se pierde el portugués.

Las demandas de CR7 incluyen la reactivación de Simao Coutinho y de José Semedo, director deportivo y director general del Al-Nassr, quienes fueron suspendidos por el PIF.

Cristiano Ronaldo en Al-Nassr | @Cristiano
