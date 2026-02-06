Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul

Ebere es del interés de la directiva de Cruz Azul | IG: @c_ebere11
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 08:02 - 06 febrero 2026
El futbolista nigeriano arribó la mañana de este viernes a la CDMX

Christian Ebere ya está en la Ciudad de México. La mañana de este viernes arribó a territorio nacional el jugador nigeriano, quien se convierte en el segundo refuerzo de Cruz Azul de cara al torneo Clausura 2026.

El futbolista llegó a la capital del país para cumplir con los últimos pasos antes de ser presentado de manera formal por el club. En las próximas horas se someterá a los exámenes médicos y pruebas físicas de rigor, para posteriormente firmar su contrato con la institución celeste.

Christian Ebere será el nuevo fichaje de Cruz Azul | GROSBY
La directiva de Cruz Azul apostó por Ebere como una pieza ofensiva clave para el torneo. El acuerdo será por tres años, reflejando la confianza del club en el potencial y proyección del jugador africano.

La operación ronda los 3 MDD, una inversión importante para La Máquina, que busca reforzar su ataque y ampliar sus variantes en el frente ofensivo de cara a un semestre exigente.

Se espera que este mismo viernes por la tarde Christian Ebere tenga su primer entrenamiento con el equipo, integrándose de inmediato al trabajo bajo las órdenes de Nicolás Larcamón.

Ebere puede aportar mucho a la ofensiva | GROSBY

A su llegada al aeropuerto, y siguiendo el protocolo establecido por el club, el jugador no emitió declaraciones a los medios de comunicación presentes, manteniendo total discreción en su primer contacto con la prensa mexicana.

Previo a su viaje a México, Ebere acudió a la embajada mexicana en Uruguay, lo que confirma que ya cuenta con su visa de trabajo en regla y no tendrá inconvenientes administrativos para ser registrado.

Si todo marcha conforme a lo planeado, el debut de Christian Ebere con la camiseta de Cruz Azul podría darse en la jornada 6 del Clausura 2026, cuando La Máquina enfrente a Tigres, en un duelo que podría marcar el inicio de su historia en el futbol mexicano.

