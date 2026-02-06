Monterrey, junto a Drake y Josh, presentan a Uroš Đurđević como nuevo jugador rayado

Cuando faltan pocos días para el cierre del mercado de fichajes, Rayados de Monterrey ha confirmado, mediante sus redes sociales, la incorporación de Uroš Đurđević como su nueva adquisición.

El delantero montenegrino, con experiencia en Liga MX, fue presentado por Rayados con un video en donde hacen referencia a la serie de Nickelodeon Drake y Josh, donde Josh conoce a una amiga por correspondencia que se llama Yooka.

Durdevic es nuevo jugador de Rayados de Monterrey | MEXSPORT

El episodio, donde Drake termina casado con Yooka por accidente, tiene por nombre '¿Estamos casados?' y es el tercer capítulo de la tercera temporada en la serie de Drake y Josh.

Rayados utiliza la parte donde Josh comienza a limpiar su casa para recibir a Yooka, reemplazando la imagen de la actriz Anastasia Baranova por la foto donde el cuadro regiomontano presentó a Đurđević como su nuevo fichaje.

Recordemos que Đurđević jugó con Atlas en su primera etapa en la Liga MX, como delantero rojinegro, Djuka disputó un total de 49 partidos oficiales y anotó 20 goles.

En este torneo, el delantero montenegrino llevaba dos goles con Atlas, recordemos que Đurđević llega a Monterrey para sustituir a Germán Berterame, que dejó a Rayados para jugar con el Inter Miami.

Se espera que Đurđević pueda debutar con los Rayados en la jornada cinco, cuando el cuadro de Domènec Torrent visitará la Ciudad de México para jugar ante América.