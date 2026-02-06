Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
VIDEO: “¡Ay, qué bárbaras!”: Claudia Sheinbaum reacciona a tatuajes inspirados en ella

La mandataria no se esperaba que un diseño de ella fuera marcado para siempre en la piel / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 10:07 - 06 febrero 2026
La presidenta no pudo contener la sorpresa cuando dos jóvenes le mostraron los diseños en su honor

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, protagonizó un momento peculiar que se viralizó rápidamente en redes sociales: dos jóvenes se tatuaron un diseño de corazones que ella misma les hizo, junto con la frase “Con amor” escrita de su puño y letra.

El video fue compartido en TikTok por la usuaria @astrid.c.gonzalez, quien ha mostrado admiración constante hacia la mandataria a través de múltiples publicaciones.

La Jefa del Ejecutivo no se esperaba tan agradable sorpresa por parte de unas seguidoras / Especial

¿Cómo fue la reacción?

En el clip, se observa cómo las jóvenes se acercan al vehículo en el que viaja Sheinbaum y le recuerdan el momento en que les dibujó unos corazones.

Doctora, ¿se acuerda que le dijimos que nos hiciera unos corazones y que nos los íbamos a tatuar?”, dice una de las mujeres mientras le muestra el resultado.
La sorpresa quedó grabada en TiTok y fue compartida por miles de personas / Especial

Sheinbaum, con una sonrisa de asombro, no se guarda la reacción:

“¡Ay, qué bárbaras!”, exclama mientras observa el tatuaje.

Pero la cosa no quedó ahí. Una de las jóvenes revela dónde decidió tatuarse el diseño. “Y ella se puso (el tatuaje) en el pecho”, dice, señalando a su compañera.

La pieza que llevan grabada en la piel incluye la frase “Con amor” y un dibujo de corazón hecho por la presidenta.

Las jóvenes se tatuaron la marca que una vez les hizo la presidenta Claudia Sheinbaum / Especial

Devoción en tinta

Este no es el primer gesto de admiración hacia la mandataria que comparten en redes. En noviembre de 2024, la misma usuaria difundió otro video en el que Sheinbaum le firmó el libro Diario de una transición histórica. La escena estuvo acompañada por la canción Mi persona favorita de Alejandro Sanz y Camila Cabello, mientras se mostraban varias fotos de la mandataria.

En los comentarios de los clips abundan mensajes como: “Incluso en los momentos difíciles yo estaré a su lado”, “Siempre tan linda y con una sonrisa”, “Muy orgullosa de nuestra Presidenta y su enorme trabajo”.

Así, Claudia Sheinbaum no solo deja huella en la historia política de México… también en la piel de sus seguidores.

@astrid.c.gonzlez Y así pasó!… 🥹🫶🏼😅🤭 La queremos mucho Presidenta! @Claudia Sheinbaum Pardo ❤️❤️❤️ #claudiasheinbaumpardo #presidentademexico #fyp #viral #gobiernodemexico ♬ sonido original - Ast C G
