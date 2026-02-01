Sheinbaum anuncia apoyo humanitario a Cuba ante tensiones diplomáticas

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno prepara el envío de ayuda humanitaria a Cuba, principalmente alimentos y otros insumos básicos, como respuesta inmediata a las necesidades de la población de la isla. El anuncio se dio en un contexto de tensión diplomática tras las recientes medidas anunciadas por Estados Unidos contra países que suministren petróleo a Cuba.

Durante un evento realizado el domingo en Guaymas, Sonora, la mandataria explicó que la ayuda será enviada con el respaldo de la Secretaría de Marina, mientras continúan las gestiones diplomáticas relacionadas con el suministro de combustible por razones humanitarias. Señaló que, por ahora, el envío de petróleo enfrenta obstáculos derivados de decisiones del gobierno estadounidense.

Sheinbaum detalló que su administración mantiene abiertas diversas vías diplomáticas para atender el tema energético, aunque dejó claro que el apoyo humanitario no se detendrá. Precisó que, en esta primera etapa, la asistencia estará enfocada en alimentos y artículos básicos, con el objetivo de evitar un deterioro en las condiciones de vida de la población cubana.

¿Qué implica la ayuda humanitaria que enviará México a Cuba?

La presidenta explicó que el envío contempla insumos esenciales para atender necesidades inmediatas, mientras se analiza el escenario internacional en torno al suministro de combustible. Subrayó que se trata de una acción humanitaria y no de una decisión política, orientada a prevenir una crisis social más profunda en la isla.

Sheinbaum realizó el anuncio durante un evento público celebrado en Guaymas, Sonora./@SENER_mx

Las declaraciones ocurrieron luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que México dejó de enviar petróleo a Cuba tras una conversación con la mandataria mexicana y ante la advertencia de sanciones comerciales. Trump sostuvo que su gobierno no considera que exista una crisis humanitaria en la isla y dejó abierta la posibilidad de una negociación futura con La Habana.

Postura del gobierno mexicano ante la presión internacional

Sheinbaum aclaró que el tema del petróleo no fue tratado directamente con Trump, y precisó que el asunto fue abordado únicamente en un diálogo entre el canciller mexicano y el secretario de Estado estadounidense. Añadió que México continuará explorando mecanismos diplomáticos para apoyar a la población cubana sin vulnerar el marco internacional.

El gobierno mexicano enviará la asistencia con apoyo de la Secretaría de Marina./@SENER_mx

En la misma línea, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, afirmó que México mantendrá la ayuda humanitaria donde sea necesaria, al señalar que la política exterior del país se rige por los principios constitucionales y el derecho internacional. Subrayó que la asistencia humanitaria es una obligación ética y jurídica que no debe condicionarse por intereses políticos o comerciales.

Las declaraciones se producen en un contexto de presión internacional, luego de que Estados Unidos anunciara la imposición de aranceles a países que envíen petróleo a Cuba, una medida que busca limitar el suministro energético a la isla y que ha generado tensiones diplomáticas con México, uno de los principales proveedores de crudo para el país caribeño en los últimos años.