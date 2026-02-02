Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Árbitro realiza inédita expulsión en partido entre Flamengo y Corinthians

Inédita expulsión a Carrascal l X:MykeRincon
Ramiro Pérez Vásquez 19:00 - 01 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El central le sacó la roja, después del descanso, a Carrascal tras una juagada en el primer tiempo

La Final de la Supercopa de Brasil entre Flamengo y Corinthians quedó marcada por un episodio tan insólito como polémico, luego de que Jorge Carrascal fuera expulsado por el árbitro antes de iniciar el segundo tiempo, una decisión que sorprendió a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

El hecho se originó por una acción ocurrida durante la primera mitad, cuando Carrascal protagonizó un codazo sobre Breno Bidon, jugada que en su momento pasó desapercibida para el silbante central y que no fue sancionada inmediatamente.

Flamengo en la Supercopa de Brasil l X:Flamengo

Así fue la expulsión

Sin embargo el cuerpo arbitral revisó la acción y determinó que la conducta del jugador era merecedora de tarjeta roja, por lo que la decisión fue comunicada en el mediocampo antes de iniciar la segunda parte.

La escena resultó inusual, ya que Carrascal ya se encontraba listo para volver al terreno de juego cuando recibió la notificación de su expulsión directa, generando confusión y reclamos por parte de sus compañeros.

Estadio del Falmengo l X:Flamengo

¿Hubo reacciones?

En el banquillo, la reacción no se hizo esperar. El cuerpo técnico mostró su inconformidad por el momento en el que se tomó la decisión, aunque reconoció que la acción había sido revisada por el árbitro con apoyo del equipo arbitral.

Por su parte, Breno Bidon, quien fue la víctima del codazo, continuó en el partido, aunque el episodio elevó la tensión en una final que ya de por sí se disputaba con alta intensidad.

Flamengo vs Corinthians l X:Flamengo

La expulsión obligó a modificar los planteamientos tácticos de inmediato, condicionando el desarrollo del segundo tiempo y convirtiéndose en uno de los puntos clave del encuentro.

Más allá del resultado final, la insólita decisión arbitral acaparó reflectores y abrió el debate sobre los tiempos y procedimientos de sanción en jugadas revisadas fuera del desarrollo inmediato del partido, dejando una Final de Supercopa que será recordada tanto por el futbol como por la controversia.

Últimos videos
Lo Último
00:15 Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
00:00 Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
23:23 Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
23:21 Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
23:07 Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
22:51 Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
22:11 ¿Solo de paseo? Maximin y otros jugadores con buen cartel que decepcionaron en la Liga MX
21:56 ¿Paso de Campeón: Cuándo fue la última vez que Chivas inició con cuatro victorias al hilo?
21:16 VIDEO “Fuera ICE”: Bad Bunny lanza duro mensaje en los Grammys 2026
20:57 Portada RÉCORD 2 de febrero de 2026
Tendencia
1
Futbol ¿Apología al crimen? Polémico tuit de Pumas causa furor en redes
2
Contra Grammys 2026: Así fue el traje de Bad Bunny inspirado en look femenino
3
Futbol Allan Saint-Maximin apunta a jugar en la liga de Francia tras su paso por la Liga MX
4
Futbol Nacional ¿Joao Pedro a Cruz Azul? La Máquina analiza la llegada del delantero, pero la edad es obstáculo
5
Futbol Oficial: Álvaro Fidalgo es jugador del Betis tras cinco años con América
6
Futbol Nacional Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Te recomendamos
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Futbol Nacional
02/02/2026
Alejandro Zendejas se despidió de Álvaro Fidalgo entre lágrimas
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
NFL
02/02/2026
Super Bowl LX: Seattle y New England ya se encuentran en San Francisco
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Futbol
01/02/2026
Uros Durdevic apunta a ser nuevo delantero de Rayados ante la salida de Germán Berterame
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Contra
01/02/2026
Bad Bunny hace historia y gana el Grammy a Álbum del Año 2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Futbol Internacional
01/02/2026
Guillermo Ochoa brilla en el derbi: AEL Limassol remonta y vence al Aris
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante
NFL
01/02/2026
Malcolm Butler: el héroe del Super Bowl XLIX que trabajó en un restaurante