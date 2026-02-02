Árbitro realiza inédita expulsión en partido entre Flamengo y Corinthians

La Final de la Supercopa de Brasil entre Flamengo y Corinthians quedó marcada por un episodio tan insólito como polémico, luego de que Jorge Carrascal fuera expulsado por el árbitro antes de iniciar el segundo tiempo, una decisión que sorprendió a jugadores, cuerpos técnicos y aficionados.

El hecho se originó por una acción ocurrida durante la primera mitad, cuando Carrascal protagonizó un codazo sobre Breno Bidon, jugada que en su momento pasó desapercibida para el silbante central y que no fue sancionada inmediatamente.

Así fue la expulsión

Sin embargo el cuerpo arbitral revisó la acción y determinó que la conducta del jugador era merecedora de tarjeta roja, por lo que la decisión fue comunicada en el mediocampo antes de iniciar la segunda parte.

La escena resultó inusual, ya que Carrascal ya se encontraba listo para volver al terreno de juego cuando recibió la notificación de su expulsión directa, generando confusión y reclamos por parte de sus compañeros.

¿Hubo reacciones?

En el banquillo, la reacción no se hizo esperar. El cuerpo técnico mostró su inconformidad por el momento en el que se tomó la decisión, aunque reconoció que la acción había sido revisada por el árbitro con apoyo del equipo arbitral.

Por su parte, Breno Bidon, quien fue la víctima del codazo, continuó en el partido, aunque el episodio elevó la tensión en una final que ya de por sí se disputaba con alta intensidad.

La expulsión obligó a modificar los planteamientos tácticos de inmediato, condicionando el desarrollo del segundo tiempo y convirtiéndose en uno de los puntos clave del encuentro.