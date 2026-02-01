¡Sí señor! Raúl Alonso Jiménez llegó a los 200 goles en su carrera

Grande entre grandes. Pese a las críticas y cuestionamientos, Raúl Jiménez, delantero de la Selección Mexicana y del Fulham llegó a los 200 goles de manera profesional, además de marcar su noveno gol de la temporada y cerró la marca de 12 penales cobrados y 12 anotados.

Raúl Jiménez: goles en competiciones I RÉCORD

Lobo Imparable

El originario de Tepejí no deja de marcar historia en el balompié mexicano, una vez más 8905 kilómetros de su país, Jiménez se metió en los libros de historia, ahora entre los grandes goleadores, pues durante el juego de la Jornada 24 entre el Manchester United y el Fulham, el ariete marcó su gol 200 desde los once pasos.

Raúl y Fulham no se las vieron fácil ante el cuarto lugar de la Premier League y no es para menos, el Manchester United suma una seguidilla importante de partidos ganados, situación que el mexicano y los Cottagers no pudieron revertir.

Raúl Jiménez: goles en Premier League I RÉCORD

Pese a que los blancos cayeron dentro del rectángulo de juego, si hubo una buena noticia, pues su delantero llegó hasta los 200 goles, superando a nada más y nada menos que a Yaya Toure y consolidándose como el mexicano con más anotaciones en la liga inglesa.

La anotación cayó al minuto 85, luego de que Harry Maguire derribara al mexicano dentro de área chica, acción que el silbante no dudó en marcar como penalti. Raúl fiel a su estilo tomó carrera larga y mandó su disparo ángulo superior derecho del portero, Senne Lammens.

Raúl Jiménez: goles en Selección y clubes I RÉCORD

¿Titularidad en el Mundial asegurada?

Lo de Raúl Jiménez no es un ‘buen momento’, sino más bien una especular carrera, pues desde sus inicios con las Águilas del América, el delantero ya mostraba cualidades de un anotador nato, frívolo y maduro, situación que hoy en día se ve reflejada en los marcadores.

Raúl Jiménez con el Fulham I AP

Desde su llegada al viejo continente con el Atlético de Madrid, Jiménez mostró carácter en la por un puesto titular y aunque las cosas nos salieron bien y tuvo que marcharse al Benfica, este nunca bajó los brazos y siguió hasta llegar a lo que es hoy en día, un referente mexicano en la liga más competitiva del mundo.

Hoy tras llegar a esta histórica cifra, el lobo de Tepeji solo confirma su camino como el delantero titular de la Selección Mexicana, comandada por Javier Aguirre para la Copa Mundial de 2026, la cual dicho sea de paso, será en casa.

Goles de Raúl Jiménez:

América: 38

Atlético de Madrid: 1

Benfica: 31

Wolverhampton: 57

Fulham: 28

Selección Mexicana: 45