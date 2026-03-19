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Marcela Mistral pone freno al ‘hate’ tras vencer a Karely Ruiz: “pido que se detengan las burlas”

Las famosos usaron sus redes sociales para mandarse mensajes de paz y apoyo / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 22:49 - 18 marzo 2026
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La conductora sorprendió con un mensaje de paz tras una pelea que encendió las redes

Lo que comenzó como una de las rivalidades más mediáticas del Ring Royale 2026, terminó con un giro inesperado fuera del ring.

Luego de imponerse ante Karely Ruiz en la Arena Monterrey, Marcela Mistral decidió bajar los ánimos en redes sociales, donde la pelea desató una ola de comentarios, memes y hasta ataques entre seguidores.

Lejos de alimentar la polémica, la conductora optó por mandar un mensaje directo… y bastante claro.

Marcela Mistral y Karely Ruiz hicieron las paces y la rivalidad quedó en el pasado / FB: @ringroyalefights

Marcela Mistral pide respeto tras la pelea

Días después del combate, Mistral utilizó su cuenta de Instagram para dirigirse a su audiencia y hacer un llamado a la calma.

“Ante el deporte y la competencia pido que se detengan las manifestaciones de burla y de agresión”.

Pero no solo eso. También reconoció el esfuerzo de su rival, Karely Ruiz, dejando ver una postura de respeto que pocos esperaban tras una pelea tan mediática:

La conductora pidió respeto para su rival pues fue de mucha ayuda para ella / FB: @ringroyalefights

“Valiente y valiosa sigue adelante porque un momento no te define. Me ayudaste más de lo que te puedes imaginar”

El mensaje rápidamente generó reacciones positivas, donde usuarios destacaron su actitud como un ejemplo de madurez y deportividad.

Karely Ruiz también decidió ponerle punto final al pleito que tenía con las esposa de Poncho de Nigris / IG: @karelyruiz

Redes reaccionan: de la polémica a la reconciliación

Tras el combate, el internet se dividió: por un lado, quienes celebraban la victoria de Mistral; por otro, quienes defendían a Karely. Sin embargo, el mensaje de “La Musa” cambió la narrativa.

Comentarios como:

  • “Coraje y fortaleza”

  • “Eso es ser profesional”

  • “Ya hacía falta parar el ‘hate’”

comenzaron a dominar la conversación, dejando atrás la tensión inicial.

Sus palabras fueron interpretadas como una señal de reconciliación pública / IG: @karelyruiz

Karely Ruiz responde y pone punto final

La historia no quedó ahí. Karely Ruiz también reaccionó al mensaje y optó por cerrar el capítulo con un tono conciliador:

“Gracias por ver más allá de un momento y por reconocer el esfuerzo, el corazón y todo lo que hay detrás. Me quedo con lo aprendido, con la frente en alto y con más ganas que nunca de seguir creciendo. Borrón y cuenta nueva, y disculpa por todos esos comentarios hacia tu persona. ¡Dios te bendiga!”

El intercambio fue interpretado como una señal de reconciliación pública, poco común en enfrentamientos que nacen en redes.

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