Karely Ruiz se arrepintió ¿Habrá pelea entre la influencer y Marcela Mistral?

Karely Ruiz volvió a colocarse en el centro de la conversación digital luego de expresar públicamente su arrepentimiento por haber aceptado la pelea de box (Ring Royale) frente a Marcela Mistral, un combate que desde su anuncio ya generaba polémica. La influencer regiomontana respondió de manera directa a un seguidor en redes sociales, dejando una frase que rápidamente se viralizó y encendió el debate.

“Me arrepiento de aceptar la pelea, la neta. Salió peor y funada, pero bueno hay que generar, que mis lujos son caros”, escribió Karely en respuesta a un fan, comentario que fue capturado y replicado miles de veces en distintas plataformas. En cuestión de horas, la declaración se convirtió en tendencia y dio pie a una ola de reacciones encontradas.

¿Cómo fue la reacción en redes sociales?

En TikTok, X e Instagram, usuarios compartieron memes, capturas de pantalla y videos analizando la postura de la creadora de contenido. Mientras algunos la criticaron por admitir que el combate tenía un trasfondo económico, otros defendieron su honestidad al reconocer abiertamente las razones detrás de su participación en el evento.

La pelea de box entre Karely Ruiz y Marcela Mistral había sido presentada como un duelo mediático que buscaba mezclar espectáculo, redes sociales y deporte, fórmula que se ha vuelto recurrente en los últimos años. Sin embargo, la confesión de Karely reavivó la discusión sobre la autenticidad de este tipo de enfrentamientos y su impacto en la credibilidad del boxeo amateur.

Marcela Mistral, esposa del conductor Adrián Marcelo, también ha sido parte de la conversación, aunque hasta el momento no ha emitido una respuesta directa a los comentarios de su rival. Aun así, su nombre se ha visto arrastrado a la polémica, con usuarios cuestionando el tono y el enfoque que ha tomado el enfrentamiento.

Especialistas en redes sociales coinciden en que la frase de Karely conectó con la audiencia por su franqueza, pero también abrió la puerta a señalamientos sobre la monetización de la polémica. Para muchos, el comentario refleja una realidad cada vez más común entre influencers: convertir la controversia en una fuente de ingresos.

Pelea en pie

Pese a la “funada” que ella misma reconoció, el combate sigue generando expectativa y visibilidad. Paradójicamente, la polémica podría traducirse en mayor atención para el evento, demostrando que, en la era digital, incluso el arrepentimiento puede transformarse en una poderosa herramienta de promoción.