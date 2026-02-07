Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Nuevo integrante en el Rebaño? Chivas y su oferta por Jonathan Pérez

Jonathan Pérez es deseo de Chivas | @rodrigocamacho_
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:44 - 07 febrero 2026
De acuerdo a información de César Luis Merlo, el conjunto Rojiblanco hizo una oferta por el jugador de Nashville

Chivas ya habría iniciado gestiones para fichar a Jonathan Pérez, jugador del Nashville SC de la MLS, como parte de su plan para reforzar la plantilla rumbo a la próxima temporada. El Guadalajara busca sumar velocidad y desequilibrio por las bandas, y el nombre del extremo mexicoamericano ha comenzado a tomar fuerza en el mercado.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el Club Deportivo Guadalajara presentó una oferta formal para adquirir los servicios del futbolista, quien actualmente milita en el Nashville SC. El interés sería real y ya existirían negociaciones en marcha para concretar su llegada.

Jonathan Pérez con Nashville | @OmarVV9

Jonathan Pérez se ha consolidado como un jugador con proyección y experiencia en el futbol estadounidense, además de mantener vínculo con México al haber sido convocado anteriormente con la Selección Mexicana Sub-23, lo que lo convierte en una opción atractiva para el Rebaño Sagrado.

El tema se intensificó en las últimas horas luego de que el entrenador de Nashville, BJ Callaghan, confirmara que el futbolista no será tomado en cuenta para el próximo partido frente al New England Revolution, situación que aumentó las especulaciones sobre su posible salida.

Jonathan Pérez con Nashville | @Archivismo

¿Qué dijo BJ Callaghan sobre la posible salida de Jonathan Pérez?

En conferencia, Callaghan explicó que la ausencia del jugador responde a un posible movimiento de mercado. “Hay una oportunidad de transferencia para él”, declaró el técnico, dejando abierta la puerta a una negociación en curso que podría cerrarse en los próximos días.

A pesar de ello, el entrenador señaló que Pérez se mantiene profesional y comprometido con el club mientras se define su futuro. “Sigue concentrado, sigue siendo parte del equipo”, añadió el estratega, destacando que el jugador continúa entrenando con normalidad.

BJ Callaghan | AP

Jonathan Pérez, un refuerzo con experiencia en MLS y proyección internacional

Jonathan Pérez inició su carrera profesional en 2020 con el LA Galaxy, donde dio sus primeros pasos en la MLS antes de seguir su trayectoria en el futbol estadounidense. A inicios de 2024 se incorporó al Nashville SC, equipo en el que ha mostrado un rendimiento que lo puso en la mira de clubes mexicanos.

Por ahora, no se han revelado detalles oficiales sobre el monto de la oferta ni el estatus final de las negociaciones, pero el interés de Chivas podría acelerarse en los próximos días, especialmente si Nashville decide concretar su salida. El Guadalajara, por su parte, continúa explorando opciones para reforzarse de cara al siguiente torneo.

