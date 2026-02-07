¿Nuevo integrante en el Rebaño? Chivas y su oferta por Jonathan Pérez

Chivas ya habría iniciado gestiones para fichar a Jonathan Pérez, jugador del Nashville SC de la MLS, como parte de su plan para reforzar la plantilla rumbo a la próxima temporada. El Guadalajara busca sumar velocidad y desequilibrio por las bandas, y el nombre del extremo mexicoamericano ha comenzado a tomar fuerza en el mercado.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, el Club Deportivo Guadalajara presentó una oferta formal para adquirir los servicios del futbolista, quien actualmente milita en el Nashville SC. El interés sería real y ya existirían negociaciones en marcha para concretar su llegada.

Jonathan Pérez con Nashville | @OmarVV9

Jonathan Pérez se ha consolidado como un jugador con proyección y experiencia en el futbol estadounidense, además de mantener vínculo con México al haber sido convocado anteriormente con la Selección Mexicana Sub-23, lo que lo convierte en una opción atractiva para el Rebaño Sagrado.

El tema se intensificó en las últimas horas luego de que el entrenador de Nashville, BJ Callaghan, confirmara que el futbolista no será tomado en cuenta para el próximo partido frente al New England Revolution, situación que aumentó las especulaciones sobre su posible salida.

Jonathan Pérez con Nashville | @Archivismo

¿Qué dijo BJ Callaghan sobre la posible salida de Jonathan Pérez?

En conferencia, Callaghan explicó que la ausencia del jugador responde a un posible movimiento de mercado. “Hay una oportunidad de transferencia para él”, declaró el técnico, dejando abierta la puerta a una negociación en curso que podría cerrarse en los próximos días.

A pesar de ello, el entrenador señaló que Pérez se mantiene profesional y comprometido con el club mientras se define su futuro. “Sigue concentrado, sigue siendo parte del equipo”, añadió el estratega, destacando que el jugador continúa entrenando con normalidad.

BJ Callaghan | AP

Jonathan Pérez, un refuerzo con experiencia en MLS y proyección internacional

Jonathan Pérez inició su carrera profesional en 2020 con el LA Galaxy, donde dio sus primeros pasos en la MLS antes de seguir su trayectoria en el futbol estadounidense. A inicios de 2024 se incorporó al Nashville SC, equipo en el que ha mostrado un rendimiento que lo puso en la mira de clubes mexicanos.