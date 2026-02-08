Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente

Escudo de Chivas l X:Chivas
Ramiro Pérez Vásquez 18:32 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El guardameta mexicano no fue convocado por su equipo como medida preventiva

Liborio Sánchez, exportero de Chivas vivió momentos de alta tensión en Guatemala luego de sufrir un intento de asalto que terminó con una agresión física. El exguardameta, actualmente jugador del Aurora FC, fue golpeado en la frente.

Los primeros reportes indicaron que el exarquero rojiblanco se encontraba realizando actividades cotidianas cuando fue interceptado. Al oponerse al asalto, recibió un golpe que le provocó una lesión visible en la cabeza, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata para descartar complicaciones mayores.

Liborio Sánchez en el futbol mexicano l IMAGO7

¿Qué dijo su equipo? 

Horas más tarde, el propio Aurora FC confirmó lo sucedido a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. En el parte médico, el club detalló que su portero, Liborio Sánchez, sufrió un golpe producto del intento de asalto, motivo por el cual no estaría disponible para el compromiso inmediato del equipo.

“El jugador no estará disponible para el partido de hoy frente al Deportivo Achuapa. Su tiempo de recuperación quedará sujeto a su evolución médica”, señaló la institución guatemalteca en el mensaje, acompañado de una imagen del guardameta durante un encuentro reciente.

En el mismo comunicado, Aurora FC manifestó su postura en contra de cualquier acto de violencia y expresó su respaldo total al futbolista. “Como institución, nos oponemos firmemente a cualquier acto de violencia y reiteramos nuestro respaldo total a nuestro jugador”, agregó el club, cerrando con un mensaje de apoyo directo: “Estamos con vos, Libo”.

Liborio Sánchez con Tapachula l IMAGO7

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados de Chivas recordaron el paso de Liborio Sánchez por el conjunto tapatío y le enviaron mensajes de ánimo y pronta recuperación. También seguidores del futbol centroamericano lamentaron lo ocurrido y exigieron mayor seguridad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los responsables del intento de asalto ni si existe una investigación formal en curso por parte de las autoridades locales. Sin embargo, el caso volvió a poner sobre la mesa el tema de la inseguridad que enfrentan futbolistas incluso en su vida fuera de las canchas.

Liborio Sánchez con Chiapas l IMAGO7

¿Cómo está de salud?

Afortunadamente, el estado de salud del exportero de Chivas fue reportado como estable y fuera de peligro. Aunque deberá guardar reposo y permanecer bajo observación médica, se espera que pueda reincorporarse a la actividad futbolística una vez que su evolución lo permita.

Últimos videos
Lo Último
18:58 Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
18:46 América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
18:32 Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
18:27 ¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
18:23 Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
17:55 México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
17:46 ¿Quiénes recibirán la Beca Gertrudis Bocanegra de 1,900 pesos?
17:45 ¡Enciende las alarmas! Martinoli vuelve ausentarse en TV Azteca, durante el Toluca vs Cruz Azul
17:44 ¿Nuevo integrante en el Rebaño? Chivas y su oferta por Jonathan Pérez
17:39 ¡Fiebre de Super Bowl! Toluca presentó su nuevo jersey inspirado en la NFL
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
Futbol
07/02/2026
Christian Ebere debuta con Cruz Azul ante Toluca
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
NFL
07/02/2026
América va con los Patriotas para ganar el Super Bowl LX
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
Futbol
07/02/2026
Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Contra
07/02/2026
¿Menos días, menos sueldo? Esto te deben pagar en la quincena de febrero según la ley
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
Otros Deportes
07/02/2026
Joshua 'Toti' se consagra como campeón de la primera edición del Cerro al Barrio en México
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?
Otros Deportes
07/02/2026
México dice presente en Milano-Cortina 2026: ¿Quiénes son sus cinco representantes y cuándo compiten?