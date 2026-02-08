Exportero de Chivas sufre intento de asalto en Guatemala y termina con golpe en la frente

Liborio Sánchez, exportero de Chivas vivió momentos de alta tensión en Guatemala luego de sufrir un intento de asalto que terminó con una agresión física. El exguardameta, actualmente jugador del Aurora FC, fue golpeado en la frente.

Los primeros reportes indicaron que el exarquero rojiblanco se encontraba realizando actividades cotidianas cuando fue interceptado. Al oponerse al asalto, recibió un golpe que le provocó una lesión visible en la cabeza, por lo que tuvo que recibir atención médica inmediata para descartar complicaciones mayores.

Liborio Sánchez en el futbol mexicano l IMAGO7

¿Qué dijo su equipo?

Horas más tarde, el propio Aurora FC confirmó lo sucedido a través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales. En el parte médico, el club detalló que su portero, Liborio Sánchez, sufrió un golpe producto del intento de asalto, motivo por el cual no estaría disponible para el compromiso inmediato del equipo.

“El jugador no estará disponible para el partido de hoy frente al Deportivo Achuapa. Su tiempo de recuperación quedará sujeto a su evolución médica”, señaló la institución guatemalteca en el mensaje, acompañado de una imagen del guardameta durante un encuentro reciente.

En el mismo comunicado, Aurora FC manifestó su postura en contra de cualquier acto de violencia y expresó su respaldo total al futbolista. “Como institución, nos oponemos firmemente a cualquier acto de violencia y reiteramos nuestro respaldo total a nuestro jugador”, agregó el club, cerrando con un mensaje de apoyo directo: “Estamos con vos, Libo”.

Liborio Sánchez con Tapachula l IMAGO7

La noticia generó múltiples reacciones en redes sociales, donde aficionados de Chivas recordaron el paso de Liborio Sánchez por el conjunto tapatío y le enviaron mensajes de ánimo y pronta recuperación. También seguidores del futbol centroamericano lamentaron lo ocurrido y exigieron mayor seguridad.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre los responsables del intento de asalto ni si existe una investigación formal en curso por parte de las autoridades locales. Sin embargo, el caso volvió a poner sobre la mesa el tema de la inseguridad que enfrentan futbolistas incluso en su vida fuera de las canchas.

Liborio Sánchez con Chiapas l IMAGO7

¿Cómo está de salud?