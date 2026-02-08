Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Detienen a beisbolista en Chihuahua por posesión de armas y estupefacientes

El beisbolista fue puesto a la disposición de las autoridades | @ARnoticias_Ch
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 19:36 - 07 febrero 2026
Tadeo Espinoza, de 32 años, lideró a los Venados de Madera en la Liga Estatal de Beisbol de Chihuahua

El beisbolista Tadeo Espinoza, conocido como 'El Chipi', fue detenido el pasado jueves en la ciudad de Madera, Chihuahua, durante un cateo realizado por autoridades estatales y elementos del Ejército Mexicano, en un operativo que derivó en el aseguramiento de armas, explosivos y drogas.

El jugador de 32 años se convirtió en una figura reconocida en el ámbito deportivo local tras su participación con los Venados de Madera, equipo en el que destacó como pieza importante durante la más reciente temporada de la Liga Estatal de Béisbol, lo que hizo que su detención generara impacto en la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial, la intervención fue encabezada por la Agencia Estatal de Investigación (AEI) en coordinación con personal militar, luego de que se ejecutara una orden judicial para catear una vivienda ubicada en la calle Ojinaga número 865, entre las calles 7ma y 9na.

Durante la operación, las autoridades localizaron en el inmueble un arsenal compuesto por armas largas, municiones y artefactos explosivos, además de presunta droga, por lo que Espinoza fue asegurado en el lugar y trasladado posteriormente a las instalaciones correspondientes.

¿Qué se encontró en el cateo donde fue detenido Tadeo Espinoza?

En el domicilio intervenido se decomisaron cuatro armas largas de calibres 7.62x39 mm, .223 mm y .9 mm, así como 120 casquillos, 110 ojivas y tres cartuchos con la inscripción .50 mm, además de un importante número de explosivos de fabricación casera.

El informe señala que también fueron asegurados 48 artefactos explosivos, descritos como cilindros metálicos con un clavo sujeto en la parte superior, lo que obligó a la participación de personal militar especializado para controlar y resguardar el material.

Además del armamento, en el lugar se localizaron 1.2 kilogramos de marihuana, distribuidos en dos bolsas de plástico, así como 10 envoltorios con cocaína, con un peso total de 9.92 gramos, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Uniforme Venados de Madera | IG: @venadosdemaderaoficial

El beisbolista 'El Chipi' fue puesto a disposición del Ministerio Público

Tras el cateo, tanto el detenido como los objetos incautados fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía, donde quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras que los explosivos fueron asegurados por el Ejército para su posterior destrucción conforme a los protocolos establecidos.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre los cargos específicos que enfrentará Tadeo Espinoza, sin embargo, el caso continúa bajo investigación debido a la gravedad del armamento, los explosivos y los narcóticos encontrados durante el operativo.

