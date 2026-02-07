Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Equipos mexicanos eliminan a Dominicana y Puerto Rico para monopolizar final en Serie del Caribe

Charros vencieron a Cangrejeros | AP
Associated Press (AP) 11:47 - 07 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Charros y Tomateros se enfrentarán en el esperado partido por el título

Los Charros de Jalisco, anfitriones de la Serie del Caribe, se impusieron el viernes 8-6 sobre los Cangrejeros de Santurce, y se medirán este sábado con los Tomateros de Culiacán, en una final monopolizada por los equipos mexicanos.

Yohandy Morales inauguró la pizarra por los Cangrejeros, el conjunto de Puerto Rico, al conectar un jonrón solitario en el primer capítulo.

Los Charros, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y representantes de su país como México Rojo, respondieron en la parte baja del primer episodio con un sencillo remolcador y tomaron ventaja con un cuadrangular de dos carreras de Connor Hollis en el segundo inning.

Aunque Gabriel Cancel conectó un jonrón solitario en la tercera entrada para acercar a los boricuas, Bligh Madris respondió con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja del mismo episodio para colocar la pizarra 5-2 a favor de México Rojo.

Puerto Rico remontó con dos anotaciones en el cuarto inning y dos más en el quinto, mediante sencillos productores de Johneshwy Fargas e Isan Díaz, además de un elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera, para tomar ventaja de 6-5.

En la séptima entrada, México Rojo resolvió el encuentro con un ataque de tres carreras. Mateo Gil impulsó la primera con un sencillo y Leo Heras remolcó dos más con otro imparable, para sellar el 8-6 definitivo.

Tomateros doblegan a Dominicana

Culiacán se apoyó en los bates de Luis Verdugo y Estevan Florial para doblegar 9-4 a los Leones del Escogido, con lo que sellaron sorpresivamente su boleto para la final de la Serie del Caribe.

Subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros se identifican en este certamen como México Verde. Dos conjuntos participan por el país anfitrión en virtud de la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede de la serie y terminó sin siquiera participar ante las tensiones geopolíticas que desencadenaron una incursión militar estadounidense.

México Verde jugará la Final de la Serie del Caribe | AP
México Verde jugará la Final de la Serie del Caribe | AP

Tras colarse en el certamen, México Verde ha eliminado a los monarcas dominicanos, grandes favoritos, y se apresta a disputar el encuentro por el título.

Los Leones, que buscaban revalidar el título obtenido el año pasado en Mexicali, tomaron ventaja temprano con un sencillo remolcador en la segunda entrada y un error de Carlos Sepúlveda en la tercera.

“Devastado por la derrota, no pudimos ejecutar en momentos claves. Fue un juego limpio, estoy orgulloso de mis jugadores, ellos dieron lo mejor de ellos. Desafortunadamente las cosas no salieron a nuestro favor y no pudimos conseguir el objetivo de ganar el campeonato”, comentó el manager dominicano Ramón Santiago.

México Verde reaccionó con un jonrón de tres carreras de Florial, expelotero de los Leones, que le dio la vuelta a la pizarra en el cuarto episodio. Amplió la ventaja con dos anotaciones más en la sexta entrada, producto de un sencillo remolcador de Verdugo y un elevado de sacrificio de Román Alí Solís.

Los Tomateros aseguraron la victoria con un ataque de cuatro carreras en el séptimo episodio, encabezado por un doble remolcador de dos anotaciones de Verdugo. Los Leones trataron de reaccionar con un sencillo productor de Gustavo Núñez en la parte baja del mismo capítulo, que sólo sirvió para maquillar el resultado.

Últimos videos
Lo Último
15:30 Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
15:27 Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
15:20 ¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
15:14 Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
14:50 Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
14:41 Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
14:39 VIDEO: Diputada Diana Sánchez Barrios ignoró semáforo y se confrontó con ciclista en CDMX
14:33 Kim Kardashian sorprende al hablar de Kanye West y su dinámica familiar tras el divorcio
14:27 Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Manchester City?
14:12 Uros Durdevic sobre su llegada a Rayados: "es un club grande"
Tendencia
1
Futbol Nacional Fallece querido e histórico árbitro de la Liga MX
2
Futbol Nacional ¡Bombazo! América prepara fichaje de Vinicius
3
Futbol ¡Uno más de Julián! Quiñones anota de nueva cuenta con el Al Qadasiya
4
Futbol Internacional Raúl Jiménez provoca el autogol en la derrota del Fulham ante Everton
5
Empelotados ¡Increíble! Bad Bunny superará en apariciones de Super Bowl en este siglo a equipos como Cowboys, Dolphins, Packers y Bills
6
Futbol Nacional Búfalo Aguirre previo a firmar con Tigres: "Duele despedirse de América"
Te recomendamos
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Contra
07/02/2026
Mundial 2026 dejará derrama histórica en México… ¡serán miles de millones de dólares!
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
NFL
07/02/2026
Super Bowl LX: ¿cuándo y dónde ver Seattle Seahawks vs New England Patriots?
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Contra
07/02/2026
¡Ya no hay excusas! CDMX tendrá vacunación nocturna contra el sarampión
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Futbol
07/02/2026
Liverpool vs Manchester City: ¿la mejor rivalidad de la Premier League?
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
NFL
07/02/2026
Roger Craig es HOF: el largo camino del corredor para estar en Canton
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga
Futbol Internacional
07/02/2026
Guirassy sella victoria para Dortmund frente a Wolfsburgo y reduce ventaja del Bayern en la Bundesliga