Equipos mexicanos eliminan a Dominicana y Puerto Rico para monopolizar final en Serie del Caribe

Los Charros de Jalisco, anfitriones de la Serie del Caribe, se impusieron el viernes 8-6 sobre los Cangrejeros de Santurce, y se medirán este sábado con los Tomateros de Culiacán, en una final monopolizada por los equipos mexicanos.

Yohandy Morales inauguró la pizarra por los Cangrejeros, el conjunto de Puerto Rico, al conectar un jonrón solitario en el primer capítulo.

Los Charros, campeones de la Liga Mexicana del Pacífico y representantes de su país como México Rojo, respondieron en la parte baja del primer episodio con un sencillo remolcador y tomaron ventaja con un cuadrangular de dos carreras de Connor Hollis en el segundo inning.

¡ESTAMOS EN LA FINAL DE LA SERIE DEL CARIBE JALISCO 2026!🇲🇽🔴🤠

Este sábado, en nuestra casa y con nuestra gente ¡PELEAREMOS POR EL TÍTULO DEL CERTAMEN!💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/XBYByOkFSa — Charros de Jalisco🤠 (@charrosbeisbol) February 7, 2026

Aunque Gabriel Cancel conectó un jonrón solitario en la tercera entrada para acercar a los boricuas, Bligh Madris respondió con un cuadrangular de dos carreras en la parte baja del mismo episodio para colocar la pizarra 5-2 a favor de México Rojo.

Puerto Rico remontó con dos anotaciones en el cuarto inning y dos más en el quinto, mediante sencillos productores de Johneshwy Fargas e Isan Díaz, además de un elevado de sacrificio de Emmanuel Rivera, para tomar ventaja de 6-5.

En la séptima entrada, México Rojo resolvió el encuentro con un ataque de tres carreras. Mateo Gil impulsó la primera con un sencillo y Leo Heras remolcó dos más con otro imparable, para sellar el 8-6 definitivo.

Tomateros doblegan a Dominicana

Culiacán se apoyó en los bates de Luis Verdugo y Estevan Florial para doblegar 9-4 a los Leones del Escogido, con lo que sellaron sorpresivamente su boleto para la final de la Serie del Caribe.

Subcampeones de la Liga Mexicana del Pacífico, los Tomateros se identifican en este certamen como México Verde. Dos conjuntos participan por el país anfitrión en virtud de la ausencia de Venezuela, que iba a ser sede de la serie y terminó sin siquiera participar ante las tensiones geopolíticas que desencadenaron una incursión militar estadounidense.

México Verde jugará la Final de la Serie del Caribe | AP

Tras colarse en el certamen, México Verde ha eliminado a los monarcas dominicanos, grandes favoritos, y se apresta a disputar el encuentro por el título.

Los Leones, que buscaban revalidar el título obtenido el año pasado en Mexicali, tomaron ventaja temprano con un sencillo remolcador en la segunda entrada y un error de Carlos Sepúlveda en la tercera.

“Devastado por la derrota, no pudimos ejecutar en momentos claves. Fue un juego limpio, estoy orgulloso de mis jugadores, ellos dieron lo mejor de ellos. Desafortunadamente las cosas no salieron a nuestro favor y no pudimos conseguir el objetivo de ganar el campeonato”, comentó el manager dominicano Ramón Santiago.

México Verde reaccionó con un jonrón de tres carreras de Florial, expelotero de los Leones, que le dio la vuelta a la pizarra en el cuarto episodio. Amplió la ventaja con dos anotaciones más en la sexta entrada, producto de un sencillo remolcador de Verdugo y un elevado de sacrificio de Román Alí Solís.