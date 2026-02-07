Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Otros Deportes

Red Bull: Del Cerro al Barrio México, hace historia en su primera edición

Red Bull: Del Cerro al Barrio México 2026 | IG: redbullmexico
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 12:21 - 07 febrero 2026
Luego de consolidarse por siete años en Chile, México tiene su primera edición Del Cerro al Barrio en Valle de Bravo

Las emblemáticas calles y rutas de Valle de Bravo se transformaron en el escenario de la adrenalina pura con la llegada de Red Bull Del Cerro al Barrio. Este evento marca un hito histórico al ser la primera vez que este prestigioso bootcamp de formación y selección se realiza en suelo mexicano, consolidándose como el semillero más importante para el talento del downhill urbano y el freeride.

El objetivo de este campamento intensivo, que se lleva a cabo del 5 al 7 de febrero de 2026 en la pista Not Ordinary Trails Track, es identificar y pulir el talento de 10 de los mejores jóvenes ciclistas de montaña del país para catapultarlos a la élite mundial.

TUTELA DE UNA LEYENDA: TOMAS SLAVIK

El campamento no solo destaca por su nivel técnico, sino por quien lidera las sesiones: Tomáš Slavík. El atleta profesional y referente global del circuito Cerro Abajo funge como mentor y juez principal. Bajo su supervisión, los ciclistas mexicanos se miden en una serie de pruebas físicas y técnicas diseñadas para encontrar a los dos mejores exponentes de la disciplina.

Tomáš Slavík, 2025 | Dominik Czerny / Red Bull Content Pool

  • Roldán Fragoso "Kaito" Miguel

  • Damián Hernández Maciel

  • Joshua Hernández "Toti" Hope

  • Abihu Hernández Espinoza

  • Alfredo Ruiz Hernández

  • Dalí Alonso García

  • Javier Hernández

  • Guillermo Tovar

  • Jesús Francisco Solaiza Ocaña

  • Martin Francisco Guzman Rettig

ESPECTÁCULO Y CELEBRIDADES

La edición 2026 en Valle de Bravo no solo se centra en el cronómetro. Los ciclistas han deleitado a los asistentes con una exhibición de destreza, superando obstáculos naturales y urbanos con gran velocidad.

Además, figuras como Facundo y Don Silverio estuvieron presentes en los primeros días de competencia. Ambos entusiastas del ciclismo se enfundaron en el equipo de protección para experimentar de cerca la exigencia de este deporte, acompañando a los jóvenes talentos en diversos sectores del recorrido.

Red Bull: Del Cerro al Barrio México | RÉCORD

PREMIO: VALPARAÍSO Y GÉNOVA

Tras intensas jornadas de evaluación, la competencia llega a su punto máximo. En esta edición habrá únicamente dos ganadores con un sistema de elección de premios sin precedentes:

  • El primer lugar tendrá el privilegio de elegir su destino: representar a México en el legendario Red Bull Valparaíso Cerro Abajo (Chile) o en el desafiante Red Bull Génova Cerro Abajo (Italia).

  • El segundo lugar obtendrá automáticamente el pase para la competencia que no haya sido seleccionada por el ganador.

RECTA FINAL

La tensión llegará a su fin este sábado, último día oficial de la competencia. Será durante esta jornada definitiva cuando se den a conocer los nombres de los dos ganadores que llevarán el nombre de México a los circuitos internacionales más importantes del mundo en este 2026.

