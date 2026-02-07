¡Listo para el Halftime Show del Super Bowl! Pepe Segarra se rinde y saca los 'prohibidos' con Bad Bunny
¿Qué pasó, Pepillo? Parece ser que el alma rocanrolera de Pepe Segarra lo abandonó por unos instantes, pues en una cápsula junto a José Pablo Coello, el legendario narrador se dejó llevar por la música de Bad Bunny y terminó bailando al ritmo de "Baile Inolvidable".
Previo a la cobertura de Fox Sports rumbo al Super Bowl LX, Pepe Segarra fue renuente sobre el Show de Medio Tiempo encabezado por el boricua, pero fue Coello quien aseguró que lo iba a poner a bailar. La promesa tardó en cumplirse, pero José Pablo logró poner a Pepillo a disfrutar una canción de Bad Bunny, o bueno, por lo menos una parte.
¿Cómo se puso a bailar Pepe Segarra al ritmo de Baile Inolvidable?
Durante una cápsula titulada "¿Para que nos invitan?", José Pablo intentó desde el primer día de la semana del Super Bowl hacer fan a Pepillo, una misión prácticamente imposible. Sin embargo, la canción "Baile Inolvidable" fue la que cambió todo, pues aunque no fue del agrado completamente del legendario Segarra, sí le gustó una parte.
Cuando la parte más "salsera" de la canción comenzó, Pepe no pudo evitar esbozar una sonrisa y bailar mientras José Pablo lo alentaba. "Eso sí me gusta", comentó el legendario Pepillo mientras bailaba junto a su compañero.
¡PAREN TODO! ¡PEPE SEGARRA YA APROBÓ UNA CANCIÓN DE BAD BUNNY! 🤯👏— FOX Impacto NFL (@FOXImpactoNFL) February 6, 2026
"Baile Inolvidable" de Bad Bunny SÍ le gustó a @pepesegarra ¡@JosePabloCoello lo logró! 🙌 #SBxFSMX pic.twitter.com/piPshdeP7L
Por su parte, en la parte del coro, Pepillo escuchó con mucha atención y si ya había bailado, porque no iba a cantar una parte. "No, no te puedo olvidar", cantó Segarra, además de que agregó: “esa parte sí me gustó, salserita”.
Pepe Segarra hizo lo impensado y reconoció que le gustó la canción, además de que reconoció que en dicho tema no arrastró la vez. Jose Pablo terminó por explicar que la canción de Bad Bunny tuvo una influencia de Donna Summer, en su tema "Last Dance", lo que terminó por ser el punto álgido para Pepillo, un melómano de primera.
La afición de Pepe Segarra con la música
No es sorpresa para nadie la influencia -o mala influencia- que intentó tener José Pablo Coello con Pepe Segarra, pues el exnarrador de TUDN ha demostrado su amor por la música y su amplio conocimiento de la misma.
Desde The Doors hasta los Locos del Ritmo, Pepe Segarra es un conocedor de primera de la buena música, además de su gran sentido del humor. En su canal de YouTube, el cronista muestra al público algunos de sus discos más preciados, como de la banda Chicago o de los Rolling Stones.