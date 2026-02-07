Super Bowl LX: ¿Cuáles han sido las mayores palizas en la historia del Gran Juego de la NFL?

El Super Bowl es, por definición, el escenario donde se encuentran los dos mejores equipos de la NFL. Sin embargo, la historia nos ha enseñado que la paridad no siempre llega al domingo más importante del año. En varias ocasiones, lo que prometía ser un duelo de titanes terminó convirtiéndose en un monólogo absoluto donde el perdedor solo deseaba que el reloj llegara a cero.

Logo de la NFL | AP

A continuación, repasamos las victorias más abultadas y dolorosas en la historia del gran juego.

MASACRE EN NEW ORLEANS

El Super Bowl XXIV ostenta el récord de la mayor diferencia de puntos en la historia (45). Los San Francisco 49ers, comandados por un Joe Montana en estado de gracia, no tuvieron piedad de los Denver Broncos.

Montana lanzó cinco pases de anotación, tres de ellos a Jerry Rice, destrozando a una defensa de Denver que simplemente no encontró respuestas. Fue la culminación de la dinastía de los 80 de una manera devastadora.

MONSTRUO DE MIDWAY APLASTA A PATS

En el Super Bowl XX, los Chicago Bears de 1985 demostraron por qué son considerados una de las mejores defensas de todos los tiempos. Mike Singletary y compañía limitaron a los New England Patriots a solo 7 yardas terrestres totales. El marcador final de 46-10 (36 puntos de diferencia) reflejó la asfixiante presión de los Bears, que incluso se permitieron el lujo de anotar un touchdown con el liniero defensivo William "The Refrigerator" Perry.

PESADILLA PARA BUFFALO

Los Buffalo Bills llegaron al Super Bowl XXVII buscando redención, pero se encontraron con unos Dallas Cowboys hambrientos. Jimmy Johnson y sus pupilos forzaron nueve entregas de balón (récord del Super Bowl), convirtiendo el partido en una fiesta para Troy Aikman y Emmitt Smith. El 52-17 (35 puntos de diferencia) marcó el inicio del dominio de Dallas en los 90 y profundizó la herida de los Bills.

Cowboys vence a Bills en el Super Bowl XXVII | AP

LEGION OF BOOM APLASTA A MANNING

Más recientemente, el Super Bowl XLVIII nos recordó que una gran defensa suele ganarle a un gran ataque. Los Denver Broncos llegaron con la ofensiva más productiva de la historia, liderada por Peyton Manning, pero fueron desmantelados por la "Legion of Boom" de Seattle. El partido comenzó con un safety en la primera jugada y terminó en un rotundo 43-8, dejando a Denver con el amargo honor de haber protagonizado dos de las cuatro peores derrotas en la historia del evento.