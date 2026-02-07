Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady

Una de las grandes historias del Super Bowl LX es la de Sam Darnold, quien después de estar en las penumbras, logró renacer con los Minnesota Vikings para consolidarse con los Seattle Seahawks, quienes son los favoritos para levantar el Trofeo Vince Lombardi.

Ante dicho hito, el mariscal de campo seleccionado por los New York Jets, estará en la búsqueda de conseguir uno más, el cual es encabezado por Tom Brady. Darnold buscará entrar en una selecta lista de quarterbacks en ganar el Super Bowl con un equipo en su primera temporada.

Tom Brady con su Super Bowl con Tampa Bay | AP

¿Cuándo y cómo logró este logro Tom Brady?

Tom Brady dejó los New England Patriots en 2020, cambiando completamente de aires y llegando a Florida con los Tampa Bay Buccaneers. En su primera temporada, el pasador más ganador en la NFL ganó su primer y único anillo con los Bucs, en un Super Bowl atípico por el Covid 19.

Aquel Juego Grande, que se disputó en el Raymond James Stadium, terminó por ser la última aparición de Brady en el Super Bowl, en el que también ganó el Trofeo al Jugador Más Valioso. Aunque su nombre es el más reconocido, Tom no fue el único en lograr dicho hito.

¿Quién más ganó el Super Bowl en su primera temporada?

Matthew Stafford, el actual MVP de la NFL, hizo lo mismo que Brady al año siguiente, pero él con Los Angeles Rams. Después de 12 temporadas en los Detroit Lions, el mariscal de campo llegó a los Carneros y por fin ganó lo que tanto soñó, en un equipo construido para alzar el Trofeo Lombardi.

El Super Bowl LVI quedó marcado por ser muy similar a su antecesor, el que ganaron los Buccaneers. Los Rams se convirtieron en el segundo equipo en la historia en jugar el Juego Grande en su casa, y también se convirtieron en el segundo en ganar; el MVP de ese partido fue Cooper Kupp.

Stafford con los Rams

Sam Darnold, de las penumbras al renacer

No hay nada mejor en el deporte que las historias de superación, pero la de Darnold fue un exorcismo a una carrera que estaba condenada al fracaso. Después de ser la tercera selección global del Draft del 2018, Sam tuvo altibajos en una franquicia condenada al fracaso, y sus siguientes años tampoco mejoraron.

Tras su paso por los Jets, Sam Darnold llegó a los Carolina Panthers, y aunque mostró algunos destellos, nunca se estableció. Después llegó a los San Francisco 49ers, pero nunca le quitó la titularidad Brock Purdy; el resto de su carrera con Minnesota y Seattle ya es historia.

