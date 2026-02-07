Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia

Chivas sigue en el liderato general, en la Liga MX, después de vencer 1 a 2 Mazatlán en el Estadio “El Encanto”, el conjunto Rojiblanco hiló su quinta victoria consecutiva llegando a 15 unidades para mantenerse en la parte alta del campeonato, registrando un inicio de campeonato soñado.

Con las anotaciones de Efraín Álvarez y Armando González, Guadalajara se llevó los tres puntos a casa, llegando en un momento inmejorable de cara al Clásico Nacional ante América el próximo fin de semana.

Los primeros minutos, Guadalajara dio el primer aviso, con un gol de Armando González que fue anulado por fuera de lugar. Mazatlán respondió con un disparo cruzado de Brian Rubio.

Hormiga González ante Mazatlán l IMAGO7

¿Quién abrió el marcador?

Guadalajara dominaba el ritmo del juego y tras una jugada colectiva que terminó en falta, apareció Efraín Álvarez quien cobró la falta con un disparo suave que fue desviado por la barrera y se incrustó en la portería rival para colocar el 0 a 1, para la celebración de la afición Rojiblanca que se hizo presente en el puerto.

Chivas en partido ante Mazatlán en J5 l IMAGO7

En la búsqueda de contrarrestar a Chivas, el entrenador de Mazatlán, Sergio Bueno realizó un cambio en el primer tiempo, al enviar a Jaír Díaz a la cancha, quien en su primera jugada golpeó a Daniel Aguirre en la rodilla en su afán de despejar el balón, tras revisar la jugada en el VAR se sancionó la pena máxima, misma que fue bien ejecutada por Armando González para ampliar el marcador con el 0 a 2.

Cerca del final de la primera mitad, se calentaron los ánimos tras una dura entrada sobre Richard Ledezma. Ya con el marcador a su favor, Guadalajara redujo la intensidad y sobrellevó el encuentro para irse al descanso con la ventaja.

Chivas ante Mazatlán l IMAGO7

Así fue el golazo de Mazatlán

En el complemento, para sorpresa de propios y extraños, Mazatlán reaccionó de gran manera, después de que Yoel Barcenas cobró un disparo de tiro libre de forma majestuosa para sobrepasar la barrera y vencer a Raul Rangel colocando el 1 a 2 en el marcador, para meterse de lleno en el encuentro.

Después de la anotación, Mazatlán comenzó a ganar terreno en el partido, ante la complacencia de Chivas, motivo por el que Gabriel Milito ajustó y envió a Fernando González al terreno de juego, en la búsqueda de tener mayor recuperación y posesión del balón.

En la parte final del juego, Gabriel Milito y su cuerpo técnico se preocuparon debido a que tres de sus jugadores salieron por lesión. Armando González pidió cambio por molestias musculares, José Castillo debido molestias en el tobillo derecho y finalmente Luis Romo, que salió del campo debido a que no pudo continuar el juego.