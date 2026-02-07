Liga MX: ¿cuándo y dónde ver América vs Monterrey Jornada 5 Clausura 2026?

El América enfrentará a los Rayados de Monterrey en un partido correspondiente a la quinta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. El encuentro promete ser el más atractivo de la Jornada 5, ya que ambos equipos cuentan con planteles competitivos y aspiraciones claras de protagonismo en el campeonato.

Las Águilas llegan con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva, impulsados por un repunte futbolístico que ha devuelto la confianza al equipo y a su afición. Además, el Estadio Ciudad de los Deportes será un factor clave, pues el América contará con el apoyo de su público en un duelo de alta exigencia.

Ramón Juárez en festejo tras su gol para la victoria de América ante Olimpia en Concachampions | MEXSPORT

América llega motivado tras recuperar el triunfo en Liga MX

Luego de las repentinas salidas de Álvaro Fidalgo y Allan Saint-Maximin, el conjunto azulcrema logró reencontrarse con el triunfo. El equipo puso fin a su sequía goleadora con una contundente victoria ante Necaxa, resultado que significó un respiro para el cuerpo técnico y un impulso anímico para el plantel.

Aunque el América no ha mostrado un futbol espectacular, también consiguió un triunfo importante a mitad de semana frente al CD Olimpia en la Concachampions. Ese resultado fortaleció la dinámica positiva del equipo, que ahora se prepara para enfrentar una prueba más exigente en el torneo local.

Víctor Dávila celebra gol con América | IMAGO7

¿Cómo llega Monterrey para enfrentar al América en el Clausura 2026?

Por su parte, los Rayados de Monterrey, dirigidos por Domènec Torrent, han mostrado una irregularidad preocupante en las últimas jornadas. Si bien aplastaron a Mazatlán con autoridad, posteriormente no pudieron vencer en casa a los Xolos de Tijuana, dejando dudas sobre su consistencia.

A nivel internacional, Monterrey tampoco logró convencer, ya que no pudo sacar la victoria ante el Club Xelajú en Guatemala. Ese empate dejó una imagen poco alentadora en un momento donde el equipo necesita solidez para enfrentar partidos de alto calibre como el que se avecina ante el América.

Jesús 'Tecatito' Corona anotando gol a Club Xelajú I MEXSPORT

¿Cuándo y dónde ver América vs Monterrey Jornada 5 Clausura 2026?

Lugar: Estadio Ciudad de los Deportes, CDMX

Fecha: Sábado 7 de febrero de 2026

Horario: 21:10 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, Canal 5, ViX