Futbol

¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna

Katia Itzel García en el Tigres vs Santos Laguna l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 23:11 - 06 febrero 2026
La silbante fue duramente cuestionada por su trabajo realizado en el Universitario de Nuevo León

Katia Itzel García se convirtió en la primera mujer árbitro en pitar un partido de Tigres en el Universitario de Nuevo León; sin embargo, será recordada por tener uno de sus peores partidos dentro de la Liga MX tras momentos claros del juego que la dejaron mal parada en cuanto a su arbitraje. 

Y es que, la silbante no vivió su mejor partido, en el minuto 56 llegaría una de las jugadas evidentes cuando decidió marcar un penal en contra de Santos Laguna que indicaba que no había algo claro para ser señalado; sin embargo, fue llamada por el VAR y su decisión se mantuvo.

Pero la que más causó revuelo fue antes de la media hora de juego cuando se encontraba dialogando con jugadores de Tigres que no pudo detectar el momento en que Nahuel Guzmán terminó por arrollar al atacante santista, al final amonestó con cartulina amarilla. 

Katia Itzel ha hecho historia, pero ha sido víctima de violencia | IMAGO 7

Críticas contra Katia Itzel

Las redes sociales no dejaron pasar el partido protagonizado por la árbitra y entre los comentarios más críticos estuvieron la de exsilbates que resaltaron lo sucedido entre ellos el Cantatnte Guerrero, analista arbitral de TUDN.

“Vergonzoso arbitraje de Katia Itzel en el @TigresOficial vs @ClubSantos le cuesta mucho trabajo dirigir en la @LigaBBVAMX y de su VAR ya ni hablamos. No se merecen este tipo de arbitrajes recurrentes en el futbol mexicano”, resaltó el analista.

Guerrero mostró su opinión con respecto a la jugada de Nahuel Guzmán: “Por andar regañando a los jugadores Katia Itzel no expulsa a Nahuel Guzmán de @TigresOficial por dar una patada al jugador de @ClubSantos con fuerza excesiva y sin estar el balón en juego lo cual es una agravante. Y el VAR?”.

Diego Sánchez entró de cambio para hacer el último gol de Tigres | Imago7

Quien también se unió fue Paco Chacón, quien resaltó la jugada en que se decretó el penal en contra de Santos Laguna: “Partido @TigresOficial vs @ClubSantos min 56 Katia Itzel García marca un penal que solo ella vio, la jugada  no es mano, para su fortuna la mandan llamar del VAR, desafortunadamente no cambia su decisión ni viéndola en el monitor, esta árbitro no tiene nivel para dirigir en primera división”.

¿La defendieron?

Juan Guzmán Gasso consideró que la tarjeta amarilla para Nahuel Guzmán fue suficiente, marcando como correcta la decisión de Katia Itzel: “¡Esto NO es Tarjeta Roja para Nahuel Guzmán en el @TigresOficial vs Santos! CORRECTA Tarjeta Amarilla por CONDUCTA ANTIDEPORTIVA. NO hay fuerza excesiva o acción que ponga en peligro al oponente… El balón NO estaba en juego, pues Katia Itzel García NO autorizó la reanudación tras el off side... Así que simplemente una falta sin balón en juego, cosa que NO es sinónimo de agresión… Sentido común y comprensión lógica de la acción”.

Tigres 'aplastó' a Santos en casa | Imago7
