Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres

Tigres hizo oficial la llegada de Rodrigo Aguirre como nuevo refuerzo para fortalecer su ofensiva en el presente torneo. A través de sus redes sociales, el club felino anunció la incorporación del delantero uruguayo, generando expectativa entre la afición auriazul por la experiencia y el perfil que aportará al equipo.

El ‘Búfalo’ estará arribando a la ciudad de Monterrey este sábado 7 de febrero a las 11:00 de la mañana. A su llegada, el atacante se someterá a los exámenes médicos de rigor y, posteriormente, firmará su contrato para convertirse formalmente en jugador de Tigres.

¿Cómo llega Rodrigo Aguirre?

Aguirre llega procedente del América, equipo con el que militó recientemente en la Liga MX. Su fichaje se concreta en compra definitiva, con un contrato por los próximos tres años, lo que refleja la confianza de la directiva felina en el proyecto deportivo que encabezará junto al plantel actual.

El delantero uruguayo ya conoce bien el futbol mexicano. Tigres será su cuarto equipo en la Liga MX, una trayectoria que incluye también un paso por Rayados, el acérrimo rival de los felinos, situación que añade un ingrediente especial a su llegada a la Sultana del Norte.

Rodrigo Aguirre con el América l IMAGO7

Delantera de peligro

Con su incorporación, el conjunto auriazul refuerza una zona clave del campo. Aguirre llega para competir directamente en la delantera con referentes como André-Pierre Gignac y Edgar López, en una lucha interna que promete elevar el nivel ofensivo del equipo.

La llegada del 'Búfalo' representa una apuesta por potencia, experiencia y presencia en el área. Tigres suma así una nueva pieza a su ataque con la intención de mantenerse como protagonista en el torneo y pelear por los primeros puestos de la clasificación.