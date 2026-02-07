¡Polémico arbitraje! Julián Carranza se salva de roja tras entrada criminal en el Necaxa vs San Luis

El arbitraje nuevamente fue el protagonista en el inicio de la Jornada 5 del Clausura 2026; en Aguascalientes el colegiado Iván Antonio López Sánchez dejó pasar una polémica entrada de Julián Carranza sobre su adversario que pudo provocarle una grave lesión durante el Necaxa vs Atlético San Luis.

El central solo sancionó la entrada temeraria con una tarjeta amarilla del atacante sobre Sebastien Salles-lamonge antes de la media hora de juego; pese a la evidente entrada el VAR no actuó para un posible revisión y sancionar con la roja.

Minutos después el argentino tuvo otra aproximación dentro del área anotando; sin embargo, su gol fue anulado y finalmente se quedó con un gol a su cuenta personal tras abrir el marcador en los primeros minutos ante Atlético San Luis.

Necaxa festeja anotación ante San Luis | IMAGO7

Cabe mencionar, que en la Jornada 3 ante los Rojinegros del Atlas Julián Carranza se fue expulsado tras ver una segunda amarilla, con un polémico codazo a Manuel Capasso, en los últimos minutos de la primera parte.

¿Cómo fue el partido?

Necaxa impuso condiciones en casa. Apenas al minuto tres, Julián Carranza abrió el marcador tras un contragolpe letal iniciado por Franco Rossano. La tensión aumentó cerca del descanso cuando el VAR invalidó un segundo tanto de Carranza por fuera de juego.

Antes de finalizar la primera parte, Robson Bambu recibió una tarjeta roja que dejó a la visita diezmada. Al minuto 58, Tomás Badaloni amplió la ventaja con un cabezazo certero tras otra asistencia del joven Rossano.

Necaxa goleó 4-1 a San Luis | IMAGO7

Alexis Peña se sumó a la lista de anotadores al minuto 65 con un remate de cabeza rasante tras un tiro de esquina. Poco después, Ricardo Monreal selló la cuarta anotación del encuentro. El goleador Joao Pedro fue el encargado de ejecutar la pena máxima al minuto 90 para poner cifras definitivas al marcador.

Necaxa venció por goleada de 4-1 al Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO7

