Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Polémico arbitraje! Julián Carranza se salva de roja tras entrada criminal en el Necaxa vs San Luis

Julián Carranza en el Necaxa vs San Luis l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 22:31 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Ni Iván Antonio López Sánchez ni el VAR quisieron expulsar al atacante

El arbitraje nuevamente fue el protagonista en el inicio de la Jornada 5 del Clausura 2026; en Aguascalientes el colegiado Iván Antonio López Sánchez dejó pasar una polémica entrada de Julián Carranza sobre su adversario que pudo provocarle una grave lesión durante el Necaxa vs Atlético San Luis.

El central solo sancionó la entrada temeraria con una tarjeta amarilla del atacante sobre Sebastien Salles-lamonge antes de la media hora de juego; pese a la evidente entrada el VAR no actuó para un posible revisión y sancionar con la roja. 

Minutos después el argentino tuvo otra aproximación dentro del área anotando; sin embargo, su gol fue anulado y finalmente se quedó con un gol a su cuenta personal tras abrir el marcador en los primeros minutos ante Atlético San Luis. 

Necaxa festeja anotación ante San Luis | IMAGO7

Cabe mencionar, que en la Jornada 3 ante los Rojinegros del Atlas Julián Carranza se fue expulsado tras ver una segunda amarilla, con un polémico codazo a Manuel Capasso, en los últimos minutos de la primera parte.

 ¿Cómo fue el partido? 

Necaxa impuso condiciones en casa. Apenas al minuto tres, Julián Carranza abrió el marcador tras un contragolpe letal iniciado por Franco Rossano. La tensión aumentó cerca del descanso cuando el VAR invalidó un segundo tanto de Carranza por fuera de juego.

Antes de finalizar la primera parte, Robson Bambu recibió una tarjeta roja que dejó a la visita diezmada. Al minuto 58, Tomás Badaloni amplió la ventaja con un cabezazo certero tras otra asistencia del joven Rossano.

Necaxa goleó 4-1 a San Luis | IMAGO7

Alexis Peña se sumó a la lista de anotadores al minuto 65 con un remate de cabeza rasante tras un tiro de esquina. Poco después, Ricardo Monreal selló la cuarta anotación del encuentro. El goleador Joao Pedro fue el encargado de ejecutar la pena máxima al minuto 90 para poner cifras definitivas al marcador.

Necaxa venció por goleada de 4-1 al Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO7

¿Cuál es su siguiente rival?

Los hidrocálidos firmaron su segundo triunfo del torneo para llegar a seis unidades en busca de meterse entre los primeros ocho; sin embargo, aún esperan afianzarse y esto lo bucarán cuando visiten en la Jornada 7 a los Bravos de Juárez. 

Últimos videos
Lo Último
23:29 Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
23:13 ¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
23:11 ¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
23:09 ¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
22:49 Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
22:37 Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
22:31 ¡Polémico arbitraje! Julián Carranza se salva de roja tras entrada criminal en el Necaxa vs San Luis
22:07 'Chicha' Sánchez festeja de peculiar manera su gol en la goleada de Tigres sobre Santos
21:52 James Rodríguez, presente en la NBA para apoyar a los Timberwolves
21:49 Prepárate para sacar los prohibidos: Baile Sonidero 2026 llegará al Zócalo
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
Futbol
06/02/2026
Chivas se impone ante Mazatlán y permanece como líder general de la competencia
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
Futbol
06/02/2026
¡De sueño! Xolos y Puebla reparten puntos en un partido sin anotaciones
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
Futbol
06/02/2026
¿Se nos cae? Katia Itzel es duramente criticada tras el Tigres vs Santos Laguna
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Contra
06/02/2026
¿Quién era “El Chabelo”, el influencer que murió tras un ataque en Chiapas?
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Futbol
06/02/2026
Oficial: Búfalo Aguirre es nuevo jugador de Tigres
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady
NFL
06/02/2026
Sam Darnold busca entrar a selecto grupo encabezado por Tom Brady