Futbol

¡Súper Rayos! Necaxa golea a Atlético de San Luis en el Estadio Victoria

Necaxa venció por goleada de 4-1 al Atlético de San Luis en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO7
David Torrijos Alcántara 21:08 - 06 febrero 2026
Los Rayos aprovecharon la superioridad numérica para imponerse

El Estadio Victoria vivió una auténtica fiesta desde el comienzo de la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX. Necaxa recibió al Atlético San Luis y no tardó en imponer condiciones ante su gente con un futbol vertical. Apenas al minuto tres, Julián Carranza abrió el marcador tras un contragolpe letal iniciado por Franco Rossano.

¿Cómo fue el triunfo del Necaxa sobre Atlético de San Luis?

El dominio de los Rayos fue constante durante el primer tiempo, mientras los potosinos lucían erráticos en sus intentos por igualar. La tensión aumentó cerca del descanso cuando el VAR invalidó un segundo tanto de Carranza por fuera de juego. Antes de finalizar la primera parte, Robson Bambu recibió una tarjeta roja que dejó a la visita diezmada.

Necaxa festeja anotación ante San Luis | IMAGO7

En el complemento, la escuadra hidrocálida capitalizó la ventaja de tener un hombre más en el terreno de juego. Al minuto 58, Tomás Badaloni amplió la ventaja con un cabezazo certero tras otra asistencia del joven Rossano. El equipo local mantuvo la intensidad ofensiva para buscar sentenciar el compromiso lo antes posible ante su afición.

Alexis Peña se sumó a la lista de anotadores al minuto 65 con un remate de cabeza rasante tras un tiro de esquina. Poco después, Ricardo Monreal selló la cuarta anotación del encuentro tras recibir un pase magistral del arquitecto del juego, Rossano. Con el 4-0 en la pizarra, el control del equipo de Aguascalientes fue absoluto.

San Luis apenas pudo reaccionar en los minutos finales para conseguir el gol de la honra mediante la vía penalti. João Pedro fue el encargado de ejecutar la pena máxima al minuto 90 para poner cifras definitivas al marcador.

Esta victoria representa el segundo triunfo del torneo para el Necaxa, resultado que les inyecta una dosis importante de confianza. Por su parte, el conjunto potosino se mantiene en la zona baja de la clasificación general con muchas dudas por resolver. La efectividad en el área fue la clave para que los locales se llevaran los tres puntos.

Franco Rossano se erigió como la figura del encuentro al colaborar directamente con tres asistencias para sus compañeros. Su visión de juego permitió que los atacantes encontraran espacios claros frente a una defensa visitante que nunca pudo asentarse.

Necaxa en goleada ante San Luis | IMAGO7

Motivación para Necaxa

Con este resultado, Necaxa llega con un ambiente positivo al tramo decisivo del certamen tras mostrar orden y contundencia. El equipo supo gestionar los tiempos del partido y aprovechar cada error cometido por el rival diezmado.

Necaxa goleó 4-1 a San Luis | IMAGO7
