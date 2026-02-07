Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Bad Bunny y Tim Cook juntos: el CEO de Apple apoya al reguetonero antes del Super Bowl 2026

Tim Cook publica una foto con Bad Bunny y expresa su entusiasmo antes del Super Bowl 2026. / X: @@tim_cook
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 21:14 - 06 febrero 2026
A días del Super Bowl LX, el CEO de Apple sorprendió al expresar públicamente su emoción por Bad Bunny, quien encabezará el show de medio tiempo del evento deportivo más visto del año.

A pocos días del Super Bowl 2026, el director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sorprendió a usuarios de redes sociales al publicar una imagen junto al artista Bad Bunny y declararse fan del cantante puertorriqueño que encabezará el esperado espectáculo de medio tiempo del evento más visto del año en Estados Unidos.

Bad Bunny se presentará en el medio del partido entre Seahawks y Pats | AP

El mensaje de Tim Cook antes del Super Bowl XL

En su cuenta oficial de X (antes Twitter), Tim Cook compartió una foto con Bad Bunny acompañado de un mensaje de entusiasmo por su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl 60, programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

La declaración del ejecutivo de Apple fue vista como un respaldo público al artista, quien ha estado en el centro de atención tanto por su elección como por la expectativa que rodea su presentación durante el descanso del juego.

Can’t wait for the Super Bowl and the #AppleMusicHalftime Show!

Fue el mensaje de Tim Cook en X.

La publicación de Tim Cook en X.

Bad Bunny: protagonista del espectáculo del Super Bowl

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, fue confirmado como el principal acto del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California este 8 de febrero.

Bad Bunny es la estrella del medio tiempo del Super Bowl / FB: @BadBunnyOfficial

Este evento conjunto entre la NFL y Apple Music marca uno de los momentos más importantes de su carrera, justo días después de ganar el Grammy al Álbum del Año, el primero otorgado a un álbum completamente en español.

Bad Bunny gana álbum del año en los Grammy 2026. / AP

La actuación de Bad Bunny ha generado gran expectación, convirtiendo el Super Bowl en un punto de encuentro entre deporte, cultura latina y música global.

