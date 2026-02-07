¿No podrás ver el Super Bowl? CFE anuncia mega apagón este domingo 8 de febrero

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este domingo 8 de febrero de 2026 se realizará un mega apagón programado de 8 horas en algunas zonas como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

Toma tus precauciones. / iStock

¿Cuándo será el apagón y cuál es su duración?

La CFE detalló que el corte de energía comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 17:00 horas de este domingo 8 de febrero, acumulando un total de ocho horas continuas sin electricidad en las zonas afectadas. Este apagón forma parte de un programa de mantenimiento preventivo y modernización que busca fortalecer la infraestructura eléctrica local y mejorar la calidad del servicio a largo plazo.

La Comisión Federal de Electricidad programó un apagón de 8 horas. / iStock

¿Qué zonas se verán afectadas por el apagón?

De acuerdo con la información oficial municipal, el corte de energía impactará principalmente a varias colonias del municipio de El Marqués, Querétaro, entre las que se incluyen: El Colorado

La Piedad

Ampliación Los Cues

San Antonio La Galera

El Rosario

Garambullo

La Loma

Miranda

Parque Bernardo Quintana

FINSA Durante el periodo sin suministro, hogares, negocios y servicios que dependen de energía eléctrica deberán operar con precaución o considerar alternativas temporales.

La CFE detalló que el corte de energía comenzará a las 9:00 de la mañana. / iStock

¿Por qué habrá el apagón programado?

La CFE explicó que la interrupción del servicio responde a trabajos técnicos indispensables en la red eléctrica. Estas maniobras sólo pueden llevarse a cabo con las líneas desenergizadas por completo, lo que obliga a suspender temporalmente la energía en las zonas seleccionadas para garantizar la seguridad del personal y la eficacia de las mejoras.

La interrupción del servicio responde a trabajos técnicos indispensables en la red eléctrica. / iStock

Recomendaciones para los usuarios ante el corte de luz