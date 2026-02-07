Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿No podrás ver el Super Bowl? CFE anuncia mega apagón este domingo 8 de febrero

Este 8 de febrero habrá un mega apagón de ocho horas, informó CFE. / Especial
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 19:16 - 06 febrero 2026
El corte será temporal, pero afectará a hogares, comercios y servicios básicos durante gran parte del día

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este domingo 8 de febrero de 2026 se realizará un mega apagón programado de 8 horas en algunas zonas como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.

Toma tus precauciones. / iStock

¿Cuándo será el apagón y cuál es su duración?

La CFE detalló que el corte de energía comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 17:00 horas de este domingo 8 de febrero, acumulando un total de ocho horas continuas sin electricidad en las zonas afectadas.

Este apagón forma parte de un programa de mantenimiento preventivo y modernización que busca fortalecer la infraestructura eléctrica local y mejorar la calidad del servicio a largo plazo.

La Comisión Federal de Electricidad programó un apagón de 8 horas. / iStock

¿Qué zonas se verán afectadas por el apagón?

De acuerdo con la información oficial municipal, el corte de energía impactará principalmente a varias colonias del municipio de El Marqués, Querétaro, entre las que se incluyen:

  • El Colorado

  • La Piedad

  • Ampliación Los Cues

  • San Antonio La Galera

  • El Rosario

  • Garambullo

  • La Loma

  • Miranda

  • Parque Bernardo Quintana

  • FINSA

Durante el periodo sin suministro, hogares, negocios y servicios que dependen de energía eléctrica deberán operar con precaución o considerar alternativas temporales.

La CFE detalló que el corte de energía comenzará a las 9:00 de la mañana. / iStock

¿Por qué habrá el apagón programado?

La CFE explicó que la interrupción del servicio responde a trabajos técnicos indispensables en la red eléctrica. Estas maniobras sólo pueden llevarse a cabo con las líneas desenergizadas por completo, lo que obliga a suspender temporalmente la energía en las zonas seleccionadas para garantizar la seguridad del personal y la eficacia de las mejoras.

La interrupción del servicio responde a trabajos técnicos indispensables en la red eléctrica. / iStock

Recomendaciones para los usuarios ante el corte de luz

Ante este mega apagón, la autoridad eléctrica y municipal sugieren:

  • Desconectar aparatos electrónicos sensibles antes de las 9:00 h.

  • Cargar dispositivos móviles y baterías con anticipación.

  • Planificar actividades que no dependan de electricidad durante el corte.

  • Tener a la mano linternas, velas o baterías externas para iluminación temporal.

Estas medidas pueden ayudar a reducir inconvenientes para hogares, negocios y servicios esenciales durante las horas sin luz.

