¿No podrás ver el Super Bowl? CFE anuncia mega apagón este domingo 8 de febrero
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que este domingo 8 de febrero de 2026 se realizará un mega apagón programado de 8 horas en algunas zonas como parte de trabajos de mantenimiento y mejora de la red eléctrica.
¿Cuándo será el apagón y cuál es su duración?
La CFE detalló que el corte de energía comenzará a las 9:00 de la mañana y se extenderá hasta las 17:00 horas de este domingo 8 de febrero, acumulando un total de ocho horas continuas sin electricidad en las zonas afectadas.
Este apagón forma parte de un programa de mantenimiento preventivo y modernización que busca fortalecer la infraestructura eléctrica local y mejorar la calidad del servicio a largo plazo.
¿Qué zonas se verán afectadas por el apagón?
De acuerdo con la información oficial municipal, el corte de energía impactará principalmente a varias colonias del municipio de El Marqués, Querétaro, entre las que se incluyen:
El Colorado
La Piedad
Ampliación Los Cues
San Antonio La Galera
El Rosario
Garambullo
La Loma
Miranda
Parque Bernardo Quintana
FINSA
Durante el periodo sin suministro, hogares, negocios y servicios que dependen de energía eléctrica deberán operar con precaución o considerar alternativas temporales.
¿Por qué habrá el apagón programado?
La CFE explicó que la interrupción del servicio responde a trabajos técnicos indispensables en la red eléctrica. Estas maniobras sólo pueden llevarse a cabo con las líneas desenergizadas por completo, lo que obliga a suspender temporalmente la energía en las zonas seleccionadas para garantizar la seguridad del personal y la eficacia de las mejoras.
Recomendaciones para los usuarios ante el corte de luz
Ante este mega apagón, la autoridad eléctrica y municipal sugieren:
Desconectar aparatos electrónicos sensibles antes de las 9:00 h.
Cargar dispositivos móviles y baterías con anticipación.
Planificar actividades que no dependan de electricidad durante el corte.
Tener a la mano linternas, velas o baterías externas para iluminación temporal.
Estas medidas pueden ayudar a reducir inconvenientes para hogares, negocios y servicios esenciales durante las horas sin luz.