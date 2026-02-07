Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Atlas en negociaciones con Agustín Rodríguez para reemplazar a Djuka

Agustín Rodríguez posible fichaje de Atlas l X:maxiGuPe
Ramiro Pérez Vásquez 19:26 - 06 febrero 2026
Los Rojinegros se encuentran a un paso del delantero uruguayo

Los Rojinegros del Atlas se encuentran en negociaciones para adquirir a su nuevo delantero tras la partida de Uros Durdevic; se trata de Agustín Rodríguez, el atacante uruguayo del Juventud de Las Piedras, quien estaría llegando a préstamo. 

De acuerdo a César Luis Merlo el cuadro tapatío lanzó una primera oferta por el ‘Charrúa’ por un préstamo de un año, con obligación a compra al finalizar la misma. El futbolista de 27 años cuenta con experiencia en Paraguay, Chile y Ecuador.

Agustín Rodríguez en negociaciones con Atlas l X:tvarieldep

¿Hay más opciones? 

Cabe mencionar, que previamente se había rumorado el interés del cuadro dirigido por Diego Cocca por el paraguayo Guillermo Paiva, actual futbolista del Atlético Junior de Barranquilla. Mismo que habría tenido un acercamiento real, según información desde Paraguay. 

Según reportes del periodista paraguayo Wilson González, Atlas presentó una propuesta de préstamo con opción de compra, valuada en alrededor de dos millones de dólares, con la intención de incorporar al atacante sudamericano y cubrir de inmediato la vacante en el eje del ataque.

Djuka con Atlas; | IMAGO7

Sin embargo, surgió un obstáculo ya que la directiva del club colombiano, por ahora, no contempla su salida y ha rechazado liberar al delantero. Incluso, renovaron el contrato de Paiva hasta 2028 en diciembre pasado.

La dura baja de Djuka 

La etapa de Uros Durdevic con el Atlas llegó a su fin luego de que el delantero montenegrino fuera adquirido por Rayados de Monterrey, en uno de los movimientos más relevantes. Tras varios días de negociaciones entre ambas directivas, Atlas y Monterrey alcanzaron un acuerdo para el traspaso, lo que permitió que Djuka.

Durdevic es nuevo jugador de Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Durdevic cierra su paso por el conjunto rojinegro con un total de 48 partidos oficiales disputados entre las temporadas 2024-25 y 2025-26, en los que registró 20 goles y 4 asistencias. Además, hizo historia con el club al convertirse en el primer campeón de goleo del Atlas, tras marcar 12 anotaciones en el Clausura 2025.

Durante su paso por el Atlas, Durdevic se consolidó como una pieza clave en el ataque, destacando por su movilidad, presión alta y olfato de gol, mismo que lo dejó en el triple empate dentro del liderato de goleo en el comienzo de 2025.

