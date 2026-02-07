Predial CDMX 2026: lista de descuentos vigentes durante febrero

Durante febrero de 2026, el Gobierno de la Ciudad de México mantiene activos diversos descuentos y estímulos fiscales en el pago del impuesto predial, dirigidos tanto a la población en general como a grupos considerados prioritarios. Las medidas forman parte de la política de recaudación del ejercicio fiscal vigente y tienen fechas y requisitos específicos.

En febrero también hay descuento al predial en Ciudad de México/Gobierno CDMX

Descuento general por pago anual del predial

Para quienes realizan el pago anual del predial en una sola exhibición, se mantiene un descuento del 5 por ciento sobre el monto total correspondiente a los seis bimestres del ejercicio 2026. Este beneficio aplica únicamente durante febrero y se refleja de manera automática en la boleta predial generada por el sistema, siempre que no existan adeudos de años anteriores.

Requisitos para acceder al descuento del 5 por ciento

El estímulo fiscal está disponible para todas las personas propietarias o poseedoras de inmuebles en la CDMX, sin distinción de uso habitacional o comercial. Para acceder al descuento es necesario contar con boleta predial vigente, realizar el pago completo durante febrero y no tener adeudos fiscales pendientes, o bien haberlos regularizado previamente.

Hay apoyos adicionales a los sectores más vulnerables/Gobierno CDMX

Apoyos adicionales para grupos prioritarios

Además del descuento general, el gobierno capitalino mantiene beneficios fiscales específicos para adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras, pensionados y jubilados, como parte de la campaña de justicia fiscal. Estos apoyos operan de forma independiente y buscan reducir la carga económica de sectores con mayores necesidades.

Descuentos especiales en predial y servicio de agua

Dentro de estos apoyos adicionales, algunos contribuyentes pueden acceder a una cuota fija o descuentos directos, entre ellos un descuento de 68 pesos en el pago del predial, así como un 50 por ciento de descuento en el servicio de agua, siempre que cumplan con los criterios establecidos por la autoridad fiscal de la Ciudad de México.

Evita filas y ahorra tiempo haciendo el pago de predial, tenencia y agua en línea.

💻 Ingresa a https://t.co/NkNcQGu2HA o descarga la app de la Tesorería CDMX. 📲

Paga rápido, seguro a meses sin intereses.

💳Conoce las tarjetas participantes: https://t.co/gKXi6EHbw4#SinFilas… pic.twitter.com/ZoqQxgsjEq — Secretaría de Administración y Finanzas Cd. de Méx (@Finanzas_CDMX) February 5, 2026

Fechas clave y recomendaciones para contribuyentes