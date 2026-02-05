Salud CDMX pide no aplicar perfume en el cuello: ¿qué está pasando?

Ponerse perfume en el cuello es un hábito común, pero autoridades de salud en la Ciudad de México sugieren pensarlo dos veces. La Secretaría de Salud capitalina recomendó evitar esta práctica diario por posibles efectos en una zona sensible del cuerpo.

Ponerse perfume en el cuello es un hábito común. / iStock

¿Por qué Salud CDMX sugiere no aplicarte perfume en el cuello?

La Secretaría de Salud capitalina llamó a cambiar el hábito de poner perfume en el cuello, sobre todo de manera diaria. Según las autoridades, esta zona tiene piel más delgada y está cerca de la glándula tiroides, lo que podría facilitar la absorción de sustancias químicas presentes en algunas fragancias.

En su mensaje oficial en redes, la dependencia dijo:

“Pequeños hábitos diarios también cuentan. La zona del cuello está directamente relacionada con la tiroides y, con el uso constante, reducir ciertas exposiciones puede marcar la diferencia. No se trata de miedo ni de prohibiciones, sino de tomar decisiones más conscientes en lo cotidiano.”

La Secretaría de Salud capitalina llamó a cambiar el hábito de poner perfume en el cuello. / X :@SSaludCdMx

¿Qué es la tiroides y por qué se pone en riesgo al poner perfume en el cuello?

La tiroides es una glándula pequeña con forma de mariposa que se encuentra en la parte frontal del cuello. Su función principal es regular el metabolismo, es decir, cómo el cuerpo utiliza la energía, además de influir en el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el funcionamiento de otros órganos.



Cuando la tiroides no produce las hormonas necesarias o las genera en exceso, el cuerpo puede presentar distintos desequilibrios. Los más comunes son el hipotiroidismo (cuando trabaja más lento) y el hipertiroidismo (cuando trabaja de más).

La tiroides regula funciones clave como el metabolismo y la energía del cuerpo. / iStock

Por eso, especialistas recomiendan cuidar la zona del cuello, ya que la piel es más delgada y sensible, lo que puede facilitar la absorción de ciertas sustancias cuando se aplican productos de forma constante.

¿Qué tienen de especial los perfumes?

La preocupación se centra en los ftalatos, compuestos que se usan en muchos perfumes y productos cosméticos para fijar y hacer más duradera la fragancia. Estos químicos pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, sustancias que pueden interferir con el sistema hormonal del cuerpo si hay exposición constante.

Aunque la alerta se refiere a una recomendación preventiva y no a un riesgo inmediato, las autoridades sugieren disminuir la exposición continua en zonas sensibles como el cuello.

Entonces... ¿ya no puedo usar perfume?

Sí puedes. Si te gusta usar fragancia, no tienes que dejar de hacerlo. La recomendación es cambiar el lugar de aplicación a zonas menos sensibles, por ejemplo en la ropa o las muñecas.

Estos puntos permiten que la fragancia se perciba sin el contacto directo con la piel delicada del cuello.

Muñecas o ropa son alternativas para usar perfume sin contacto directo con el cuello. / iStock