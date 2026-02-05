Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Joao Rojas y su curiosa interacción con su esposa tras el partido ante Guayaquil

Joao Rojas dejó un cómico partido en su reciente partido | X @StudioFutbol
Joao Rojas dejó un cómico partido en su reciente partido | X @StudioFutbol
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 17:25 - 05 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El futbolista reveló haber recibido una 'amenaza' por parte de su pareja

El volante de Barcelona Sporting Club, Joao Rojas, protagonizó un momento cómico y memorable al ser entrevistado por su esposa, la periodista Kristy Alvarado, después del encuentro contra Guayaquil City.

Aunque el juvenil Joahn García acaparó los titulares con un doblete decisivo, fue Rojas quien se robó el show fuera de la cancha. Tras la victoria de los Toreros en la tanda de penales, el mediocampista conversó con los medios, específicamente con Alvarado, en una situación poco común.

Johan Rojas, aún jugador de Monterrey | IMAGO7

Su curiosa interacción

Rojas, quien ha recuperado su nivel tras una larga lesión en 2025 y se perfila como una pieza fundamental para la nueva temporada, elogió el talento de su joven compañero, describiéndolo como un 'jugador de exportación'. Sin embargo, el instante más comentado de la entrevista llegó al final.

Con una sonrisa, el futbolista reveló la verdadera razón por la que accedió a hablar. "Mi esposa me dijo que si no le daba una entrevista, no entraba a la casa hoy", confesó Rojas, provocando risas tanto en la reportera como en los comentaristas de la transmisión.

Joao Rojas fue entrevistado por su esposa | CAPTURA

Rojas regresa a su nivel

Más allá del momento cómico al final del partido, la actualidad de Rojas da mucho que hablar. Tras dos años con Monterrey donde sólo sumó 29 partidos, dos goles y dos asistencias, el delantero terminó dejando el futbol mexicano y regresando a su país natal.

Tras su regreso al futbol ecuatoriano, el delantero ya acumula 19 partidos disputados en los cuales ha acumulado tres colaboraciones de gol. Ahora espera que en la nueva temporada pueda ayudar al Barcelona a no sólo pelear por el torneo local sino también por las competencias internacionales.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Últimos videos
Lo Último
19:45 ¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
19:18 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
19:14 "Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
19:12 ¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
19:08 Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
19:03 NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
18:54 Estos autos no verifican en febrero de 2026 en CDMX y Edomex: lista de vehículos exentos
18:44 ¿Lamine Yamal es de Tigres? El guiño de su papá, Mounir Nasraoui que volvió locos a los felinos
18:41 RTP abre ruta exclusiva para estudiantes de CCH Sur: Horarios y precio
18:25 Obed Vargas quiere que su fichaje con el Atlético de Madrid lo 'acerque al Mundial'
Tendencia
1
Futbol ¡OFICIAL! Vicente Sánchez regresa a los banquillos y dirigirá a Emelec
2
Futbol América participará en cuadrangular internacional con Palmeiras y Corinthians
3
Futbol ¡Al grito de guerra! Álvaro Fidalgo y Obed Vargas debutaron en el Betis vs Atlético de Madrid en Copa del Rey
4
Futbol Estadio Banorte se transforma rumbo al Mundial: fachada renovada, proyecto Tanque Tormenta y obras a marchas forzadas
Te recomendamos
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Futbol
05/02/2026
¡Oficial! Vitinho deja a los Xolos y firma con grande de Brasil
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Futbol
05/02/2026
Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán vs Chivas? EN VIVO
Christian Horner en el garage de Red Bull durante un Gran Premio de Fórmula 1 | RED BULL
Fórmula 1
05/02/2026
"Tienes que empujar los límites": Horner 'justificó' polémico motor de Red Bull y Mercedes
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
NFL
05/02/2026
¿Qué equipos nunca han jugado un Super Bowl?
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
Futbol
05/02/2026
Raphael Veiga revela la importancia de Jardine y Paulo Victor en su fichaje con América
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl
NFL
05/02/2026
NFL: Todos los Campeones en la historia del Super Bowl