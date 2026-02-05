Joao Rojas y su curiosa interacción con su esposa tras el partido ante Guayaquil

El volante de Barcelona Sporting Club, Joao Rojas, protagonizó un momento cómico y memorable al ser entrevistado por su esposa, la periodista Kristy Alvarado, después del encuentro contra Guayaquil City.

Aunque el juvenil Joahn García acaparó los titulares con un doblete decisivo, fue Rojas quien se robó el show fuera de la cancha. Tras la victoria de los Toreros en la tanda de penales, el mediocampista conversó con los medios, específicamente con Alvarado, en una situación poco común.

Johan Rojas, aún jugador de Monterrey | IMAGO7

Su curiosa interacción

Rojas, quien ha recuperado su nivel tras una larga lesión en 2025 y se perfila como una pieza fundamental para la nueva temporada, elogió el talento de su joven compañero, describiéndolo como un 'jugador de exportación'. Sin embargo, el instante más comentado de la entrevista llegó al final.

Con una sonrisa, el futbolista reveló la verdadera razón por la que accedió a hablar. "Mi esposa me dijo que si no le daba una entrevista, no entraba a la casa hoy", confesó Rojas, provocando risas tanto en la reportera como en los comentaristas de la transmisión.

Joao Rojas fue entrevistado por su esposa | CAPTURA

Rojas regresa a su nivel

Más allá del momento cómico al final del partido, la actualidad de Rojas da mucho que hablar. Tras dos años con Monterrey donde sólo sumó 29 partidos, dos goles y dos asistencias, el delantero terminó dejando el futbol mexicano y regresando a su país natal.

Tras su regreso al futbol ecuatoriano, el delantero ya acumula 19 partidos disputados en los cuales ha acumulado tres colaboraciones de gol. Ahora espera que en la nueva temporada pueda ayudar al Barcelona a no sólo pelear por el torneo local sino también por las competencias internacionales.