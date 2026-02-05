Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

Ahora sí, Estadio Azul ya tiene sede

Víctor Velázquez y Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX | @ClaraBrugadaM
El Francotirador
El Francotirador 10:46 - 05 febrero 2026
El Ingeniero Velázquez ya convenció a la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, del lugar que eligieron para edificar el recinto cementero

Ya sé que cada vez que sale un anuncio sobre la casa propia de La Máquina hay mucha ilusión, pero nada en concreto. Pues hoy cambió notablemente la situación, ya que el Ingeniero Velázquez ya convenció a la jefa de gobierno de la CDMX, Clara Brugada, del lugar que eligieron para edificar el estadio cementero.

El presupuesto se aprobó en 2024 es cercano a los 300 millones de los gringos, pues no solo será estadio, sino un complejo deportivo y comercial, que parece una ciudad y al fin tienen ubicación. Velázquez y Brugada dirán muy pronto la zona, que va a sorprender a muchos porque está conectada en vialidades y transporte público y además está identificada con población celeste, contrario a lo que se piensa que estará alejada.

¿CUÁNDO ANUNCIARÁN EL PROYECTO?

Me contaron que en la reunión con autoridades también estuvo el Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, Pablo Yanes, para ver la viabilidad del terreno que eligieron, es decir, como afecta a la zona, a los vecinos, al medio ambiente, vialidades. El resultado de los estudios dictará la fecha de inicio.

¿Cuándo se sabrá? Pronto, muy pronto, mis queridos aficionados Pitufos, pues la idea es poder hacer el anuncio justo para la asamblea de la Cooperativa, que se espera que sea en marzo próximo y que la construcción empiece este 2026, con la doctora Sheinbaum poniendo la primera piedra, como se pactó hace meses. Así que tic, tac, tic, tac.

LA MÁQUINA NO HARÁ UN ‘MONTERREY’ CON EL ‘9’

Ante la sorpresiva salida de Berterame, Rayados solucionó su problema de falta de delantero con la única respuesta que se sabe, la de los billetazos: 5 melones de dólares por el serbio Djuka, campeón romperredes con Atlas, que antes de ser vendido vuelve a sacar una enorme transacción; hay que recordar que Durdevic aterrizó desde España, donde estaba con su club hermano, el Sporting de Gijón.

Ahora le toca a Cruz Azul resolver la falta de ‘9’, pero me aseguran que no caerá en el juego del San Luis, que ‘a lo Atlas’ también le quiere clavar el diente por un atacante que cumple en unas semanas 34 años. La directiva celeste ya les avisó que no va a llegar a la cifra que piden, y por eso los reportes es que está congelada la operación. Sin embargo, siguen negociando, la respuesta será llegar ‘a la mitad del camino’. Veamos si los potosinos ceden o si La Máquina deberá soltar más billetes, al estilo Rayados.

BERRINCHE DE LA HORMIGA Y LA CONSECUENCIA

Qué racha la de Chivas, ahora sí empiezan a parecer un equipo de verdad contendiente. Eso sí, Milito está encargado en que no se afloje ninguna tuerca, por ejemplo, que no existan más comportamientos de divas como los recientes separados y ante eso, ya habló con la Hormiga Atómica.

Ante San Luis, Armando González salió de cambio al 66' por El Cuate Sepúlveda, e hizo una serie de gestos y movimientos que evidenciaron su enojo, parecía berrinche con el cuerpo técnico por haberlo sacado. Milito habló con la Hormiga.

Me cuentan que el goleador le aseguró que era enojo consigo por haber fallado una clara, no por salir, algo que el entrenador argentino entendió, lo aceptó, pero no dejó de recordarle que seguirá siendo cambio recurrente para darle juego a Sepu o a 4K Marín, para tener competencia, así que si fuera berrinche por salir, que mejor lo vaya entendiendo bien, por aquello de que "conmigo, las caritas no van".

