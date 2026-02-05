Raphael Veiga revela por qué usará el '23' en América

Raphael Veiga aterrizó en la Ciudad de México para convertirse en el nuevo referente creativo del America. Durante su presentación oficial, el exjugador del Palmeiras sorprendió al elegir el dorsal 23 para esta campaña. Esta cifra no es desconocida en el nido, pues la portaron figuras que marcaron épocas doradas dentro de la institución azulcrema.

Kléber Boas es uno de los nombres que más resuenan al hablar de este número tras su paso en 2005. El atacante brasileño logró marcar 37 goles en 61 encuentros, cosechando un título de liga y un campeonato de goleo. Su compatriota intentará emular ese éxito ofensivo ahora que el equipo busca recuperar la contundencia perdida en el arranque del certamen.

Veiga es nuevo jugador del América l X:ClubAmerica

Otro histórico que dio brillo a este dígito fue Daniel "Ruso" Brailovsky durante la década de los ochenta. El argentino fue pieza fundamental para obtener tres títulos consecutivos y un registro de 35 anotaciones con la playera americanista. Incluso Cuauhtémoc Blanco utilizó el 23 en sus inicios antes de consolidarse como el máximo ídolo moderno del club.

¿Por qué Veiga usará el 23 en el América?

"La verdad es que siempre me gustó ver a Jordan con el 23 y Beckham también lo usó", explicó Veiga. El futbolista canarinho bromeó sobre su parecido con el astro inglés al asegurar entre risas que es igual de guapo. Más allá de las comparaciones, el mediocampista afirmó que este número le ha dado suerte y desea mantener su propia mística.

El fichaje representó un sacrificio personal importante para el volante, quien dejó atrás una vida consolidada en el Palmeiras. "Lo dejé todo para venir acá, donde todo es nuevo para mí, pero con un deseo grande de ganar", confesó. Su llegada se da mediante un préstamo con opción a compra para cubrir la vacante creativa que dejó el chileno.

Veiga llevará el 23 con América | X @ClubAmerica

André Jardine busca que su nuevo pupilo aporte la claridad necesaria tras la reciente salida de Álvaro Fidalgo al Betis. El equipo ha sufrido una sequía goleadora en los últimos tres partidos, por lo que la visión de Veiga es urgente. La presión es alta para el brasileño, quien deberá cargar con la responsabilidad de generar el futbol ofensivo esperado.

¿Cuándo debuta Veiga con América?

"Desde mi llegada hace tres días atrás he sentido el cariño de los fans", mencionó el talentoso mediocampista creativo. El debut del refuerzo bomba está programado para el próximo sábado ante Monterrey. Este duelo correspondiente a la quinta jornada del Clausura 2026 marcará el inicio formal de su historia en el balompié de México.

Veiga en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7