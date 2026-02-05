Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Tiembla la MLS! Jonathan Rodríguez presume en redes su recuperación

Jonathan Rodríguez con Portland Timbers | IMAGO7
Aldo Martínez 12:12 - 05 febrero 2026
El delantero uruguayo publicó en redes sociales que ya está listo para regresar a la canchas

Luego de casi un año fuera del terreno de juego, el viejo conocido de la Liga MX, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez presumiò en sus redes sociales estar listo para la temporada 26 de la MLS, tras estar de baja con el Portland Timbers debido a un lesión de rodill derecha en mayo del 2025.

Jonathan 'Cabecita' Rodríguez con Portland Timbers | IMAGO7

Preparando lo que viene

Durante un partido correspondiente a la US Open Cup ante el SJ  Earthquakes, el Cabecita sufrió un golpe en la rodilla durante el duelo de los Octavos de Final, por lo que tuvo que abandonar el campo.

Jonathan Rodríguez campeón con América | IMAGO7

Luego de una revisión médica se confirmó lo peor y el jugador tuvo que ser intervenido y así poder comenzar su proceso de recuperación. Desde entonces, el jugador de la Selección de Uruguay compartió cómo han sido sus días rumbo al nuevo certamen.

“¡Preparando lo que viene! Trabajando día a día con mucho compromiso y muy ilusionado con lo que está por venir”, escribió en redes el ex delantero de Cruz Azul, América y Peñarol. 

¿Cómo marcha el panorama rumbo al inicio de la MLS?

Portland Timbers pasó de ser uno de los protagonistas del futbol estadounidense a quedar a deber en la última temporada. En la campaña regular, el equipo de los leñadores quedó en la octava posición. 

Ya en los playoffs, Portland cayó en la primera ronda ante el cuadro de San Diego FC, en ese entonces de Hirving ‘Chucky’ Lozano. El cuadro del mexicano se impuso en el tercer juego llevándose la serie. 

En caso de que esté listo para la pretemporada, Jonathan Rodríguez y los leñadores del Timbers encenderán motores rumbo a la nueva temporada el la MLS ante el Columbus Crew a finales del mes de febrero.

Cabecita Rodríguez en la Leagues Cup | IMAGO7
