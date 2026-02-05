¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos 2026?

La Casa de los Famosos 6 —el reality de convivencia que transmite Telemundo— prepara su estreno con un grupo diverso de personalidades famosas e influyentes que convivirán bajo un mismo techo mientras compiten por el premio final.

Reality de Telemundo presenta a celebridades de distintas áreas. / Telemundo

¿Quiénes paraticiparán en La Casa de los Famosos 6?

Hasta ahora, la producción ha confirmado oficialmente a los siguientes participantes para esta temporada:

Laura Zapata - Actriz mexicana con una trayectoria de más de cinco décadas en cine, teatro y telenovelas, conocidas por personajes emblemáticos en producciones clásicas.

Lupita Jones - Empresaria y exMiss Universo mexicana, con amplia experiencia internacional y presencia en televisión

Kunno - Creador de contenido y personalidad de internet.

Elenco diverso y polémico toma protagonismo en La Casa de los Famosos. / Telemundo

Jailyne Ojeda - Modelo e influencer con gran seguimiento en redes y presencia en eventos del entretenimiento.

Yina Calderón - Empresaria y creadora de contenido colombiana, popular por su estilo irreverente y participaciones en realities internacionales.

Caeli - Influencer mexicana pionera digital con millones de seguidores en plataformas como YouTube, reconocida por su contenido versátil.

Participantes confirmados para La Casa de los Famosos 6. / RS

¿Cuándo y dónde ver La Casa de los Famosos 6?

La sexta temporada está programada para iniciar transmisiones el 17 de febrero de 2026 por Telemundo (con repetición y disponibilidad en Peacock), a las 6 pm.