Contra

¿Quiénes son los participantes confirmados de La Casa de los Famosos 2026?

La temporada 6 del reality de Telemundo ya confirmó a sus participantes. / Telemundo
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 13:18 - 05 febrero 2026
La nueva temporada de La Casa de los Famosos ya tiene confirmado a varios de sus habitantes. Conoce quiénes estarán dentro del reality de convivencia que regresa con figuras del entretenimiento, redes sociales y espectáculo.

La Casa de los Famosos 6 —el reality de convivencia que transmite Telemundo— prepara su estreno con un grupo diverso de personalidades famosas e influyentes que convivirán bajo un mismo techo mientras compiten por el premio final.

Reality de Telemundo presenta a celebridades de distintas áreas. / Telemundo

¿Quiénes paraticiparán en La Casa de los Famosos 6?

Hasta ahora, la producción ha confirmado oficialmente a los siguientes participantes para esta temporada:

  • Laura Zapata - Actriz mexicana con una trayectoria de más de cinco décadas en cine, teatro y telenovelas, conocidas por personajes emblemáticos en producciones clásicas.

  • Lupita Jones - Empresaria y exMiss Universo mexicana, con amplia experiencia internacional y presencia en televisión

  • Kunno - Creador de contenido y personalidad de internet.

Elenco diverso y polémico toma protagonismo en La Casa de los Famosos. / Telemundo

  • Jailyne Ojeda - Modelo e influencer con gran seguimiento en redes y presencia en eventos del entretenimiento.

  • Yina Calderón - Empresaria y creadora de contenido colombiana, popular por su estilo irreverente y participaciones en realities internacionales.

  • Caeli - Influencer mexicana pionera digital con millones de seguidores en plataformas como YouTube, reconocida por su contenido versátil.

Participantes confirmados para La Casa de los Famosos 6. / RS

¿Cuándo y dónde ver La Casa de los Famosos 6?

La sexta temporada está programada para iniciar transmisiones el 17 de febrero de 2026 por Telemundo (con repetición y disponibilidad en Peacock), a las 6 pm.

El reality se estrena el próximo 17 de febrero. / Telemundo
