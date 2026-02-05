¿Qué jugadores han pasado por Tigres y Rayados?

La rivalidad entre Rayados y Tigres es una de las más intensas en el país, por lo que la idea de compartir jugadores resulta complicada. Rodrigo Aguirre se convertirá en futbolista de los Felinos, pero ya cuenta con un pasado en Monterrey, su último equipo antes de llegar al América.

Es por ello, que en RÉCORD hacemos un repaso de la lista a la que se une el ‘Búfalo’ Aguirre, pues pese a ser grandes rivales, no son pocos los futbolistas que han pasado por ambos clubes.

Roberto Goméz Junco

Actualmente es analista de futbol; sin embargo, también vivió el balompié en el terreno de juego y durante su etapa como patea balones jugó para los auriazules en dos etapas, de 1977 a 1980, levantando el trofeo de Campeón en la campaña 77-78 , y luego volvió a rugir en la temporada 86-88. Por otro lado, con La Pandilla estuvo de 1980-82, disputó 69 juegos y concretó nueve dianas.

Francisco Javier 'Abuelo' Cruz

Surgió con Monterrey y jugó de 1984 a 1991; más tarde participaría en otros equipos del futbol mexicano entre ellos en Tigres para la temporada 96-97; posteriormente regresaría a Rayados para 1999.

José Antonio Noriega

El futbolista mejor conocido como el 'Tato' militó con el cuadro del Cerro de la Silla de 1992 a 1996 con los que jugó 137 cotejos, por su parte, con los felinos sólo estuvo una temporada, 1999-2000, donde disputó mil 128 minutos.

Luis 'Matador' Hernández

Su paso con ambos conjuntos regiomontanos fue fugaz, pues sólo jugó una temporada con cada uno; sin embargo, pasó a la historia por haber jugado para ambas instituciones.

Con Monterrey lo hizo en la campaña 1992-93, posteriormente se enfundaría en los colores de Tigres para la temporada 1998-99.

Luis Hernández | MEXSPORT

Carlos Ochoa

Con los albicelestes jugó del 2006 a 2008, donde disputó 79 partidos y marcó 16 anotaciones, mientras que con los auriazules lo hizo en 2011, y sólo se enfundó esa elástica en ocho partidos.

Aldo De Nigris

Uno de los hombres más queridos por la afición de Rayados, pues 'Toño' surgió en las fuerzas básicas albicelestes; sin embargo, primero jugó para el rival, Tigres, con quienes estuvo del 2002 al 2007.

Más tarde, regresó a Rayados para vivir una gran etapa a partir de 2009 y hasta 2013; luego, el destino volvió a unir a De Nigris a La Pandilla, pues regresó en 2015. Ademas que éste equipo consiguió varios títulos de la mano de Víctor Vucetich.

Sebastián 'Loco' Abreu

El Famoso 'Loco' Abreu militó en Monterrey para el Clausura 2006, disputó 18 juegos y selló ocho anotaciones, para el Apertura 2007, Sebastían 'cambió de aires' y se unió al conjunto Felino, donde jugó 992 minutos.

Diego Martínez

Para el año 2008, Martínez dejó de defender los colores de la Monarquía y se enfiló al conjunto Felino, durante esta estapa, Diego encaró 23 duelos; un año más tarde se enfundaría en los colores de Rayados de Monterrey, jugó 27 cotejos y realizó dos asistencias.

Gastón 'Gata' Fernández

El apodado 'Gata' militó con los albicelestes del 2005 a 2006, mientras que los Felinos lo hizo en dos etapas, primero de 2007 a 2008 y luego de 2009 a 2010.

Jesús Molina

Uno de los casos más recienetes es el de Molina, quien inició su carrera como tigre de 2007 a 2011; sin embargo, un cambio repetino sucedió en su vida pues llegó a Rayados en 2017.

Carlos Salcedo

El central mexicano tuvo un paso destacado en Tigres, al ser parte de la plantilla que llegó a la Final del Mundial de Clubes ante Bayern Munich. Actualmente, se encuentra en las filas de Rayados de Monterrey.