¡Se va de América! Búfalo Aguirre llegará a Tigres

Tigres ya amarró a su nuevo delantero. Rodrigo Aguirre se convertirá en nuevo refuerzo del conjunto felino luego de que Tigres y América llegaran a un acuerdo para su traspaso en compra definitiva, poniendo fin a una de las negociaciones más seguidas en este mercado.

El atacante uruguayo deja a las Águilas para enfundarse la camiseta auriazul, en una apuesta clara de la directiva de Tigres por fortalecer el ataque y encontrar mayor contundencia frente al arco rival, una de las principales áreas a reforzar de cara al torneo.

Rodrigo Aguirre se lamenta tras un gol que le anularon | MEXSPORT

RÉCORD pudo saber que Aguirre arribará a Monterrey este jueves 5 de febrero, para posteriormente incorporarse al plantel que dirige Guido Pizarro, quien ya dio el visto bueno para su llegada.

La directiva felina confía en que el delantero charrúa pueda aportar potencia física, presencia en el área y gol, características que encajan con la idea futbolística del cuerpo técnico y que buscan darle nuevas variantes ofensivas al equipo.

Rodrigo Aguirre con el América l IMAGO7

Con este movimiento, Tigres suma una pieza importante a su plantilla y continúa ajustando detalles para competir al máximo nivel tanto en la Liga MX como en los compromisos internacionales que se avecinan.

Los números de Rodrigo Aguirre en América

El delantero uruguayo estuvo en 58 partidos con América, en los cuales fue de más a menos, pero fue parte importante en el último título de Liga MX de las Águilas. En total, Aguirre tuvo 16 goles y una asistencia.