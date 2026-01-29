Búfalo se va al norte: Rodrigo Aguirre deja al América para fichar con Tigres

Rodrigo Aguirre está fuera del América. Tal como pudo confirmar Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el delantero uruguayo dejará a las Águilas para convertirse en nuevo refuerzo de Tigres, en uno de los movimientos más relevantes del mercado en la Liga MX.

Rodrigo Aguirre con América | MEXSPORT

Pizarro lo pidió y Aguirre aceptó el reto felino

De acuerdo con la información, Guido Pizarro habría solicitado directamente la incorporación del atacante sudamericano, convencido de que puede aportar potencia y presencia ofensiva al proyecto auriazul. Aguirre, por su parte, quedó muy atraído por la propuesta deportiva de Tigres y aceptó unirse al club del norte, que busca volver a pelear con fuerza por todos los títulos.

En Tigres, este movimiento también trae consecuencias inmediatas: la directiva trabaja en acelerar la salida de Nicolás Ibáñez, con el fin de abrir espacio en el ataque para la llegada del “Búfalo”.

América libera plaza para Raphael Veiga

La salida del uruguayo también representa una jugada estratégica para el América, ya que con su marcha, el club libera una plaza de extranjero, allanando el camino para concretar la posible llegada del brasileño Raphael Veiga, uno de los objetivos principales del campeón.