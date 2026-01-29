Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Búfalo se va al norte: Rodrigo Aguirre deja al América para fichar con Tigres

Rodrigo Aguirre deja al América para fichar con Tigres
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:14 - 29 enero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Las Águilas liberan plaza de extranjero para buscar a Raphael Veiga, mientras que en el Volcán aceleran la salida de Nicolás Ibáñez tras la petición de Guido Pizarro por el atacante uruguayo.

Rodrigo Aguirre está fuera del América. Tal como pudo confirmar Carlos Ponce de León, director de RÉCORD, el delantero uruguayo dejará a las Águilas para convertirse en nuevo refuerzo de Tigres, en uno de los movimientos más relevantes del mercado en la Liga MX.

Rodrigo Aguirre con América | MEXSPORT

Pizarro lo pidió y Aguirre aceptó el reto felino

De acuerdo con la información, Guido Pizarro habría solicitado directamente la incorporación del atacante sudamericano, convencido de que puede aportar potencia y presencia ofensiva al proyecto auriazul. Aguirre, por su parte, quedó muy atraído por la propuesta deportiva de Tigres y aceptó unirse al club del norte, que busca volver a pelear con fuerza por todos los títulos.

En Tigres, este movimiento también trae consecuencias inmediatas: la directiva trabaja en acelerar la salida de Nicolás Ibáñez, con el fin de abrir espacio en el ataque para la llegada del “Búfalo”.

América libera plaza para Raphael Veiga

La salida del uruguayo también representa una jugada estratégica para el América, ya que con su marcha, el club libera una plaza de extranjero, allanando el camino para concretar la posible llegada del brasileño Raphael Veiga, uno de los objetivos principales del campeón.

Últimos videos
Lo Último
10:24 ¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial durante la remodelación del Estadio Azteca
10:10 ‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
09:31 Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
09:30 Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
09:26 El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
09:04 ¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
09:01 Leon Goretzka dejará el Bayern Munich al final de la temporada tras ocho años
08:52 ¿Adiós Santi Giménez? Jean Philippe Mateta cerca de cerrar acuerdo con AC Milan
08:35 Joao Pedro renovará con Atlético de San Luis hasta 2027; confirman reportes
08:31 Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Tendencia
1
Futbol ¡Bombazo! Toluca ficha a exfutbolista de Real Madrid para el Clausura 2026
2
Futbol Champions League 2025/26: Así se jugarán los playoffs
3
Futbol ¡Con los niños no! Allan Saint-Maximin denunció que sus hijos fueron víctima de racismo
4
Contra ¿De qué murió Pedro Torres? El productor de Big Brother falleció rodeado de su familia
5
Futbol Rodrigo Aguirre a Tigres, ¿qué extranjero saldrá para su llegada?
6
Otros Deportes Alcaraz vence a Zverev en un duelo épico y avanza a la final del Abierto de Australia
Te recomendamos
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial durante la remodelación del Estadio Azteca
Futbol
30/01/2026
¡Los tachan de copiones! Afición de Chivas revienta al América por foto oficial durante la remodelación del Estadio Azteca
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Futbol
30/01/2026
‘Me avisaron en el hospital’: Pablo Aguilar reveló cómo se enteró de su llegada al América
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Otros Deportes
30/01/2026
Novak Djokovic venció a Jannik Sinner en cinco sets y avanza a la Final del Australian Open
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
Futbol
30/01/2026
Alexis Vega confesó doloroso tratamiento: ‘Me tenía que tomar 22 pastillas al día’
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
Contra
30/01/2026
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: ¿se verá en México?
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años
Futbol
30/01/2026
¿Su nueva joya? Barcelona llega a acuerdo con Al Ahly por promesa egipcia de 18 años