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Futbol

Agenda deportiva martes 17 de marzo de 2026

Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP
Jugadores de Bodo/Glimt celebran en el partido contra Inter en Champions League | AP
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 23:56 - 16 marzo 2026
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Un día lleno de acción de Champions League y Liga de Campeones de la Concacaf; además de juegos de la NBA

La agenda deportiva de este martes 17 de marzo de 2026 llega cargada de actividad con partidos imperdibles en la Champions League, la Liga de Campeones de la Concacaf y la NBA, en una jornada que RÉCORD te presenta con todos los detalles para no perderte ningún encuentro. La cartelera incluye enfrentamientos de alto nivel con equipos como Real Madrid, Manchester City, Arsenal, PSG y clubes de la Liga MX.

El futbol europeo se roba los reflectores con los duelos de vuelta de los octavos de final de la Champions League. Uno de los encuentros más atractivos será el choque entre Manchester City y Real Madrid, dos gigantes del continente que buscan su lugar en la siguiente ronda en un duelo que podría marcar el rumbo del torneo.

Otro partido destacado será el Arsenal contra Bayer Leverkusen, en un enfrentamiento que promete intensidad y buen futbol ofensivo. Además, el Sporting de Lisboa se mide ante el Bodo/Glimt en un duelo clave que abrirá la jornada desde temprano.

Valverde celebra uno de sus goles contra el Manchester City en la Champions | AP
Valverde celebra uno de sus goles contra el Manchester City en la Champions | AP

¿Qué partidos de Champions League se juegan hoy martes 17 de marzo?

La jornada europea incluye cuatro partidos de Octavos de Final. Sporting vs Bodo/Glimt se jugará a las 11:45 horas, mientras que Arsenal vs Bayer Leverkusen, Manchester City vs Real Madrid y Chelsea vs PSG arrancarán a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Todos estos encuentros podrán verse a través de distintas plataformas como HBO Max, TNT Sports, FOX Sports y FOX One, dependiendo del partido, por lo que los aficionados tendrán múltiples opciones para seguir la acción en vivo.

Además del futbol europeo, la actividad continúa en la NBA con el enfrentamiento entre Miami Heat y Charlotte Hornets, programado para las 17:00 horas. Este partido estará disponible a través de NBA League Pass y forma parte de la recta final de la temporada regular.

Jugadores de Arsenal celebran el gol de Havertz en el partido ante Leverkusen en Champions League | AP
Jugadores de Arsenal celebran el gol de Havertz en el partido ante Leverkusen en Champions League | AP

Concacaf Champions Cup: duelos clave en la noche

La actividad en la región también será protagonista con dos partidos de la Concacaf Champions Cup. A las 19:00 horas, la Liga Deportiva Alajuelense enfrentará a Los Angeles FC en un duelo que promete intensidad y goles.

Más tarde, a las 21:00 horas, Cruz Azul se medirá ante Monterrey en uno de los partidos más atractivos de la jornada, con dos de los equipos más fuertes del futbol mexicano buscando avanzar en el torneo internacional.

Agenda deportiva martes 17 de marzo de 2026 | RÉCORD
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