¿Andrés Gudiño o Kevin Mier? Nicolás Larcamón ya tiene a su portero titular para enfrentar a Monterrey
Cruz Azul se juega el pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup ante Monterrey y el técnico Nicolás Larcamón ya tomó una decisión importante bajo los tres postes. El estratega cementero confirmó que Andrés Gudiño será el portero titular para el partido de vuelta de los octavos de final frente a Rayados, Kevin Mier regresaría ante Mazatlán.
“Kevin es parte de la planeación de su vuelta a las canchas, valorarlo sobre todo el último partido antes del receso y el amistoso que tenemos previsto para el receso, hasta el momento seguimos considerando a Gudiño como el arquero que va a afrontar el partido de vuelta para el juego de mañana”, declaró.
¿Qué dijo sobre Rotondi?
El técnico fue claro en señalar la ausencia de Carlos Rotondi ante Monterrey luce complicada, aunque espera tenerlo pronto de regreso.
“Difícil que Rotondi esté en el partido contra Rayados, pero confiamos que regresará pronto a la actividad”, dijo.
Más allá de las bajas y la planificación del plantel, el técnico destacó el gran momento que vive el equipo cementero, que atraviesa una racha positiva que ha generado ilusión entre la afición.
“Tenemos una inercia competitiva, tenemos 13 partidos sin perder, ganando 11. Hay muchos argumentos para que haya entusiasmo, pero tenemos que ratificarlo partido a partido", argumentó.
Mesura ante todo
Finalmente, el estratega pidió mesura ante las expectativas que comienzan a generarse alrededor del equipo, tanto por la posibilidad de buscar el bicampeonato de la Concacaf Champions Cup como por la pelea en la Liga MX.
“Lo entiendo como algo positivo, creo que es muy prematuro hablar de una coronación cuando estamos en octavos de final. Nosotros la manera de concebir la construcción es semana a semana, partido a partido, solidificando al equipo en cada uno de los entrenamientos”, finalizó.