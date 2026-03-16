Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 11 del Clausura 2026

Ha terminado la Jornada 11 del Clausura 2026; Puebla y Necaxa nos regalaron un juego para el olvido decretando un empate sin anotaciones, mientras que Monterrey con el Rosario en la mano no perdió de milagro ante FC Juárez.

¿Cómo va el top tres?

La parte alta de la clasificación no se ha movido y tiene, hasta el momento, al Cruz Azul en la cima ante el acecho del Toluca y Chivas por debajo presionando en busca de colarse de nuevo en el primer sitio después de vencer a Santos Laguna y con el duelo pendiente que tiene con León.

La Máquina tuvo un partido muy peleado ante Pumas | IMAGO7

Los Cementeros se han quedado con el primer lugar por una semana más a pesar del empate con Pumas dejando ir una ventaja de 0-2 en su regreso al Estadio Olímpico Universitario. Chivas, con su victoria ante el último lugar, Santos Laguna, se queda a solo dos puntos de empatar el primer puesto o bien, a tres de quedárselo.

Toluca se encuentra en el segundo puesto con el invicto intacto tras imponerse en la pasada fecha en el Nemesio Diez a los Bravos de Juárez, pero en en esta jornada dejaron ir dos puntos en el empate ante Atlas.

Alexis Vega regresó con Toluca en el duelo ante Bravos de Juárez | MEXSPORT

Pumas vino de atrás para empatar el marcador en su estadio ante La Máquina y así, mantenerse como el quinto lugar del torneo; con otro empate en el fin de semana, los Tuzos se han quedado con el cuarto peldaño.

¿Cómo quedó el resto de la tabla?

Con su derrota, Santos sigue siendo el último lugar, pues tan solo ha podido ganar un partido en todo el certamen, lo cual sucedió en el final de la Jornada 10 cuando vencieron a Xolos; hablando de Tijuana, esta fecha venció por goleada 3-0 a León y se ubican en el décimo lugar, todavía fuera de puestos de clasificación.

Atlas empató de último minuto ante Los Diablos, por lo que ese punto les ha ayudado a quedarse como el octavo puesto, todavía con grandes posibilidades de poder ser uno de los invitados a la 'Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Jugadores de Tigres aceptan mal resultado ante Querétaro | MEXSPORT