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¡Con el rosario en la mano! Monterrey rescata el empate ante FC Juárez con Mochis Cárdenas como figura
FC Juárez y Monterrey empataron 2-2 en la Jornada 11 de la Liga MX en el Estadio Olímpico Benito Juárez, en un partido donde los regiomontanos parecían tener el control, pero terminaron sufriendo en el cierre.
El conjunto albiazul pegó muy temprano en el marcador. Apenas al segundo 49 apareció Uroš Đurđević dentro del área para quitarse al arquero y marcar el 0-1 tras una asistencia de Luca Orellano.
Los Bravos respondieron al minuto ocho con un cabezazo de Moisés Mosquera que terminó en la red, pero el tanto fue invalidado por fuera de lugar. Más tarde, al 11, Luca Martínez Dupuy probó desde el costado izquierdo del área, aunque el arquero Luis Cárdenas evitó el empate.
Juárez continuó presionando y al 33 estuvo cerca con un remate de cabeza de Denzell García que nuevamente atajó Cárdenas. Cuando mejor se veía el cuadro local, Rayados volvió a golpear, al 53 del primer tiempo Jesús Manuel Corona sacó un disparo de pierna derecha desde la esquina del área grande para poner el 0-2 antes del descanso.
¿Cómo fue el segundo tiempo?
En la segunda mitad, los Bravos reaccionaron rápido. Al 49 apareció Jairo Torres con un remate de cabeza dentro del área para descontar. El panorama se complicó para Monterrey al 56, cuando Víctor Guzmán fue expulsado por doble tarjeta amarilla.
Juárez incluso marcó el empate al 68 con otro cabezazo de Torres, pero el gol fue anulado por una falta previa.
Así llegó el empate
La presión de los locales terminó dando frutos en el cierre. Al 89 se marcó penal tras una falta de Ricardo Chávez y al 91 Óscar Estupiñán convirtió desde los once pasos para el 2-2 definitivo.
Todavía en el tiempo agregado, Mosquera estuvo cerca de la remontada, pero su disparo dentro del área se estrelló en el travesaño al minuto 100. Con ello, el duelo terminó empatado con un Mochis Cárdenas como figuras atajando en varias ocasiones.