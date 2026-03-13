Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?

FC Juárez y Monterrey se enfrentarán en un importante duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El escenario de este enfrentamiento será el Estadio Benito Juárez, donde los locales buscarán aprovechar la localía para sumar puntos valiosos en el torneo ante unos Rayados que no logran levantar su juego.

FC Juárez celebra ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

FC Juárez llega a este encuentro ocupando la posición 12 de la tabla con 10 puntos tras 9 partidos disputados, con un balance de 14 goles a favor y 17 en contra, mostrando cierta fragilidad defensiva. Por su parte, Monterrey se ubica en el noveno puesto con 13 puntos en 10 encuentros, con 14 tantos anotados y 10 recibidos, demostrando mayor solidez defensiva que su rival. La diferencia de tres puntos entre ambos equipos hace que este duelo sea crucial para los locales, quienes podrían acercarse a los puestos de clasificación con una victoria, mientras que los Rayados buscarán consolidarse en la zona media-alta de la tabla.

De la Rosa celebra gol con Rayados | MEXSPORT

FC Juárez llega con un rendimiento irregular tras conseguir dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Bravos cayeron en su más reciente partido ante Toluca (3-1), pero previamente habían logrado una importante victoria a domicilio contra el América (1-2). También vencieron al Atlas (3-1), aunque antes habían sufrido derrotas consecutivas ante Necaxa (1-2) y Pachuca (2-0). Por su parte, Monterrey atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Rayados vienen de caer ante Cruz Azul (2-3) en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y previamente perdieron contra Tigres (1-0) en el clásico regiomontano. Su única victoria reciente fue un contundente 4-0 sobre Querétaro, pero antes habían caído ante Cruz Azul (0-2) y Pumas (2-0). Ambos equipos ocupan posiciones intermedias en la tabla, lo que aumenta la importancia del encuentro.

El historial reciente entre FC Juárez y Monterrey favorece claramente a los Rayados, quienes han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. El duelo más reciente se disputó el 22 de octubre de 2025, con victoria para Monterrey por 4:2. FC Juárez logró imponerse en su último enfrentamiento como local, venciendo 2:1 a los regiomontanos el 9 de febrero de 2025. Sin embargo, en los tres encuentros anteriores, Monterrey dominó con autoridad: 3:2 el 19 de septiembre de 2024, un contundente 0:3 en el Estadio Benito Juárez el 24 de febrero de 2024, y un 3:1 el 7 de octubre de 2023. Este historial muestra una clara superioridad ofensiva de Monterrey, que ha anotado 13 goles en estos cinco partidos.

Bravos de Juárez vence al Atlas l IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Juárez vs Monterrey?

FECHA: Viernes 13 de marzo

HORA: 21:00 (hora centro de México)

LUGAR: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juarez, México

TRANSMISIÓN: FOX One, Azteca 7