Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?

FC Juárez vs Monterrey Jornada 11 Clausura 2026 Liga MX | RÉCORD
Aldo Martínez
Aldo Martínez 19:02 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Los Bravos reciben en la frontera a los Rayados en un duelo crucial rumbo a la Liguilla

FC Juárez y Monterrey se enfrentarán en un importante duelo correspondiente a la Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX. El escenario de este enfrentamiento será el Estadio Benito Juárez, donde los locales buscarán aprovechar la localía para sumar puntos valiosos en el torneo ante unos Rayados que no logran levantar su juego.

FC Juárez celebra ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT
FC Juárez celebra ante América en el Clausura 2026 | MEXSPORT

FC Juárez llega a este encuentro ocupando la posición 12 de la tabla con 10 puntos tras 9 partidos disputados, con un balance de 14 goles a favor y 17 en contra, mostrando cierta fragilidad defensiva. Por su parte, Monterrey se ubica en el noveno puesto con 13 puntos en 10 encuentros, con 14 tantos anotados y 10 recibidos, demostrando mayor solidez defensiva que su rival. La diferencia de tres puntos entre ambos equipos hace que este duelo sea crucial para los locales, quienes podrían acercarse a los puestos de clasificación con una victoria, mientras que los Rayados buscarán consolidarse en la zona media-alta de la tabla.

De la Rosa celebra gol con Rayados | MEXSPORT

FC Juárez llega con un rendimiento irregular tras conseguir dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco encuentros. Los Bravos cayeron en su más reciente partido ante Toluca (3-1), pero previamente habían logrado una importante victoria a domicilio contra el América (1-2). También vencieron al Atlas (3-1), aunque antes habían sufrido derrotas consecutivas ante Necaxa (1-2) y Pachuca (2-0). Por su parte, Monterrey atraviesa un momento complicado con cuatro derrotas en sus últimos cinco compromisos. Los Rayados vienen de caer ante Cruz Azul (2-3) en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y previamente perdieron contra Tigres (1-0) en el clásico regiomontano. Su única victoria reciente fue un contundente 4-0 sobre Querétaro, pero antes habían caído ante Cruz Azul (0-2) y Pumas (2-0). Ambos equipos ocupan posiciones intermedias en la tabla, lo que aumenta la importancia del encuentro.

El historial reciente entre FC Juárez y Monterrey favorece claramente a los Rayados, quienes han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos directos. El duelo más reciente se disputó el 22 de octubre de 2025, con victoria para Monterrey por 4:2. FC Juárez logró imponerse en su último enfrentamiento como local, venciendo 2:1 a los regiomontanos el 9 de febrero de 2025. Sin embargo, en los tres encuentros anteriores, Monterrey dominó con autoridad: 3:2 el 19 de septiembre de 2024, un contundente 0:3 en el Estadio Benito Juárez el 24 de febrero de 2024, y un 3:1 el 7 de octubre de 2023. Este historial muestra una clara superioridad ofensiva de Monterrey, que ha anotado 13 goles en estos cinco partidos.

Bravos de Juárez vence al Atlas l IMAGO7

¿Cuándo y dónde ver Juárez vs Monterrey?

  • FECHA: Viernes 13 de marzo

  • HORA: 21:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Estadio Olímpico Benito Juárez, Ciudad Juarez, México

  • TRANSMISIÓN: FOX One, Azteca 7

Rayados pierde ante Cruz Azul | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
19:46 ¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
19:11 ¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
19:07 Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
19:02 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?
19:02 No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana
18:59 La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza
18:39 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Empelotados
12/03/2026
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Box
12/03/2026
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Contra
12/03/2026
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP
NFL
12/03/2026
¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
Contra
12/03/2026
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo