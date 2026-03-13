Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
El programa social Tarjeta Violeta abrirá su proceso de registro el próximo 18 de marzo en el estado de Guerrero, con el objetivo de brindar apoyo económico a mujeres jefas de familia que enfrentan dificultades para sostener a sus hogares.
Esta iniciativa forma parte de las estrategias impulsadas por el gobierno estatal para respaldar a mujeres en situación de vulnerabilidad, especialmente aquellas que tienen hijos o dependientes económicos a su cargo.
Las autoridades estatales informaron que el registro permitirá identificar a mujeres que requieren apoyo para fortalecer la economía familiar y mejorar las condiciones de vida en sus hogares.
Las interesadas podrán consultar la convocatoria y realizar el registro a través de los canales oficiales del gobierno de Guerrero, donde también se darán a conocer los pasos del proceso y los documentos necesarios para completar la inscripción.
¿Quiénes pueden solicitar la Tarjeta Violeta en Guerrero?
El programa está dirigido a mujeres mayores de edad que sean jefas de familia y residan en el estado de Guerrero. La iniciativa busca beneficiar principalmente a quienes enfrentan condiciones económicas complicadas y tienen responsabilidades familiares.
Entre los requisitos generales se encuentran presentar identificación oficial vigente, comprobante de domicilio y documentación que acredite la situación familiar, además de cumplir con los criterios establecidos en la convocatoria.
Las autoridades indicaron que la información proporcionada durante el registro será revisada para determinar quiénes podrán acceder al apoyo, con el objetivo de que el programa llegue a las mujeres que más lo necesitan.
¿Cuándo inicia el registro para recibir el apoyo?
El proceso de inscripción para la Tarjeta Violeta comenzará el 18 de marzo, fecha a partir de la cual las mujeres interesadas podrán iniciar el trámite para solicitar el apoyo.
Se recomienda a las solicitantes consultar los portales oficiales del gobierno estatal para conocer los detalles completos del programa, así como los requisitos y el procedimiento para realizar el registro.
La Tarjeta Violeta busca fortalecer el bienestar de mujeres jefas de familia en Guerrero, brindándoles un respaldo económico que contribuya a mejorar las condiciones de sus hogares.