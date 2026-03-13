¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings

La actividad de la agencia libre continúa en la NFL y esta vez fueron los Minnesota Vikings quienes se llevaron los reflectores, gracias que han firmado a quien puede ser la competencia de su mariscal de campo titular J.J McCarthy.

Tras una temporada decepcionante, los Vikings empiezan a reforzarse y empezaron al mejorar la posición más importante del equipo con la llegada de Kyler Murray, exmariscal de campo de los Arizona Cardinals. El equipo anunció el acuerdo este jueves, sumando a un veterano de alto perfil a su plantilla de quarterbacks.

Pelea entre primeras selecciones

Murray, quien fuera la primera selección global del draft, llega a Minnesota para competir directamente con J.J. McCarthy, el joven mariscal de campo seleccionado en la décima posición en 2024. ;Ambos han quedado a deber sobre las expectativas en sus selecciones pero Minnesota espera que uno de los dos pueda adueñarse de la posición y mejorar al equipo.

La llegada de Murray, de 28 años, crea un escenario de alta competencia pues, o bien forzará una mejora sustancial y rápida en el juego de McCarthy, o bien se quedará con el puesto de titular para la Semana 1.

J.J. McCarthy en la pretemporada | AP

Durante sus siete años en Arizona, Murray tuvo algunos destellos importantes, especialmente con su capacidad para crear jugadas espectaculares, pero solo logró llevar al equipo a una aparición en postemporada, una derrota en la ronda de comodines contra Los Angeles Rams en 2021.

El salario de Murray

Fuentes cercanas a la liga confirmaron que el contrato es por una temporada. Los Vikings asumirán 1.3 millones de dólares del salario de Murray, mientras que los Cardinals cubrirán los 36.8 millones que ya tenía garantizados.

Arizona había acordado liberar al jugador el 3 de marzo, y aunque el movimiento se hizo oficial recién el miércoles, la directiva de Minnesota ya había decidido semanas atrás que Murray sería una de sus principales opciones para presionar a McCarthy.

Kyler Murray ingresa a la zona prometida | AP

Antes de decidirse por Murray, los Vikings también mostraron interés en el veterano Geno Smith. Sin embargo, los Las Vegas Raiders lo traspasaron a los New York Jets antes de que este pudiera explorar la agencia libre.

J.J McCarthy debe mejorar

La carrera de McCarthy ha estado marcada por la inconsistencia y las lesiones. En dos temporadas desde su selección en el draft de 2024, solo ha sido titular en 10 partidos. Ha sufrido cuatro lesiones diferentes, incluida una rotura de menisco que lo marginó durante toda la campaña de 2024. Su QBR de 35.6 la temporada pasada lo clasificó en el puesto 24 de 26 mariscales de campo con al menos 10 titularidades.

La gerencia de los Vikings, tras permitir la salida de Sam Darnold y Daniel Jones en la agencia libre de 2025, se encontró con McCarthy como su única opción viable, una situación que estaban decididos a no repetir este año.