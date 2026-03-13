¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final

Cincinnati dio un paso importante en la serie de Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al imponerse 3-0 a Tigres en el partido de Ida. El equipo de la Major League Soccer aprovechó errores y momentos clave del encuentro para quedarse con una ventaja amplia de cara al duelo de vuelta.

El marcador se abrió muy temprano. Apenas al minuto cinco, un error en la salida de Nahuel Guzmán que concluyó en los pies de Kevin Denkey, quien no desaprovechó y mandó el balón al fondo de la red para poner el 1-0 a favor de Cincinnati.

Nahuel Guzmán cometió un error ante Cincinnati | MEXSPORT

Tres minutos después volvió a aparecer la presión del conjunto local. Al minuto ocho, nuevamente Guzmán se equivocó en la salida y le dejó el balón a Pavel Bucha, quien sacó un disparo que se fue apenas por un costado del arco felino.

Los problemas continuaron para los universitarios cuando al 21, Rômulo Zwarg tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión. Tigres reaccionó y comenzó a generar peligro. Al minuto 28, Ángel Correa estuvo cerca del empate tras entrar al área y sacar un disparo de zurda que pasó muy cerca del poste.

Más tarde, al 39, Juan Brunetta controló de pecho dentro del área y remató, pero el arquero de Cincinnati reaccionó para evitar la caída de su portería.

Tigres no logró encontrar el gol ante Cincinnati | MEXSPORT

Los felinos volvieron a rozar el gol al 43, cuando Vladimir Loroña sacó un disparo desde la línea de fondo por el costado izquierdo del área que terminó estrellándose en el poste. Con la mínima ventaja para los locales se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Cincinnati volvió a golpear. Al minuto 53 apareció Tom Barlow, quien ingresó solo al área para definir y colocar el 2-0. El equipo estadounidense siguió insistiendo y al 75, Bucha volvió a generar peligro con un disparo dentro del área que se desvió en César Araújo y terminó pegando en el travesaño.

FC CINCINNATI VS TIGRES | MEXSPORT