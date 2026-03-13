Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final

Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Ricardo Olivares 20:11 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto de la MLS se impuso a los felinos y ahora viajará a Nuevo León con ventaja

Cincinnati dio un paso importante en la serie de Octavos de Final de la Liga de Campeones de la CONCACAF al imponerse 3-0 a Tigres en el partido de Ida. El equipo de la Major League Soccer aprovechó errores y momentos clave del encuentro para quedarse con una ventaja amplia de cara al duelo de vuelta.

El marcador se abrió muy temprano. Apenas al minuto cinco, un error en la salida de Nahuel Guzmán que concluyó en los pies de Kevin Denkey, quien no desaprovechó y mandó el balón al fondo de la red para poner el 1-0 a favor de Cincinnati.

Nahuel Guzmán cometió un error ante Cincinnati | MEXSPORT

Tres minutos después volvió a aparecer la presión del conjunto local. Al minuto ocho, nuevamente Guzmán se equivocó en la salida y le dejó el balón a Pavel Bucha, quien sacó un disparo que se fue apenas por un costado del arco felino.

Los problemas continuaron para los universitarios cuando al 21, Rômulo Zwarg tuvo que abandonar el terreno de juego debido a una lesión. Tigres reaccionó y comenzó a generar peligro. Al minuto 28, Ángel Correa estuvo cerca del empate tras entrar al área y sacar un disparo de zurda que pasó muy cerca del poste.

Más tarde, al 39, Juan Brunetta controló de pecho dentro del área y remató, pero el arquero de Cincinnati reaccionó para evitar la caída de su portería.

Tigres no logró encontrar el gol ante Cincinnati | MEXSPORT

Los felinos volvieron a rozar el gol al 43, cuando Vladimir Loroña sacó un disparo desde la línea de fondo por el costado izquierdo del área que terminó estrellándose en el poste. Con la mínima ventaja para los locales se fueron al descanso.

En la segunda mitad, Cincinnati volvió a golpear. Al minuto 53 apareció Tom Barlow, quien ingresó solo al área para definir y colocar el 2-0. El equipo estadounidense siguió insistiendo y al 75, Bucha volvió a generar peligro con un disparo dentro del área que se desvió en César Araújo y terminó pegando en el travesaño.

FC CINCINNATI VS TIGRES | MEXSPORT
FC CINCINNATI VS TIGRES | MEXSPORT

La goleada se consumó al 83, cuando Denkey firmó su doblete con un disparo desde la media luna que sentenció el 3-0 definitivo. La serie se definirá el próximo 19 de marzo en el Estadio Universitario, donde Tigres buscará remontar la eliminatoria para mantenerse con vida en la competencia.

Últimos videos
Lo Último
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
19:46 ¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
19:11 ¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
19:07 Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
19:02 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el FC Juárez vs Monterrey?
19:02 No aguantó el picante... turista alemán pierde demanda de 100 mil dólares contra taquería mexicana
18:59 La Selección de Brasil presenta su segundo uniforme en una histórica alianza
18:39 Liga MX: ¿Cuándo y dónde ver el Puebla vs Necaxa?
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
Cincinnati tomó ventaja de dos goles sobre Tigres | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Empelotados
12/03/2026
Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Box
12/03/2026
Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Contra
12/03/2026
¿Poltergeist en supermercado? Joven comparte videos paranormales en su trabajo y desata debate en redes
Kyler Murray tras derrota con Cardinals | AP
NFL
12/03/2026
¿Competencia para J.J McCarthy? Kyler Murray firma con los Vikings
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo
Contra
12/03/2026
Tarjeta Violeta abre registro el 18 de marzo: requisitos para recibir el apoyo