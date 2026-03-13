Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia

México vs Brasil Fulana de Tal | RÉCORD
Fulana de Tal by Fernanda Sainz
Fulana de Tal by Fernanda Sainz 21:23 - 12 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Selección Nacional de Mexico Femenil, hizo historia al vencer, por primera vez, en un partido amistoso al combinado brasileño. Las mexicanas llegaron a este encuentro con un récord previo de tres derrotas y cero victorias, todas por goleada. El común denominador con esta tercia de descalabros es que todos habían sido disputados en tierras cariocas, y ahora que se disputó en México el conjunto brasileño cayó por la mínima.

El Estadio Ciudad de Los Deportes. Fue la primera ocasión que la verdeamarela pisó tierras aztecas para un duelo amistoso. Pedro López sería el encargado de dirigir al equipo mexicano. Por su parte, Brasil arribó al encuentro  de la mano de Geyse Ferreira y Priscila Flor da Silva, ambas delanteras del Club América.

Pese a ser un “amistoso” el técnico mexicano no se guardó nada en la convocatoria, pues las seleccionadas siguen agarrando ritmo para poder superar las eliminatorias de la CONCACAF y así poder asegurar su lugar para la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Brasil en 2027. De este modo, en la lista destacó la presencia de Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos, la legendaria Charlyn Corral, entre otras.

Los embates de las brasileñas se hicieron presentes desde muy temprano en el compromiso, no obstante, la aguerrida zaga local se mantuvo al margen para poder mantener en ceros la meta. Entre achiques y atajadas, la guardameta mexicana, Esthefanny Barreras, se destacó para así evitar la caída de su arco.

Con el paso de los minutos, el encuentro se volvió cada vez más disputado. México entendió que ante una potencia como Brasil no bastaba únicamente con resistir, también era necesario competir cada balón con intensidad. El equipo dirigido por Pedro López logró equilibrar el trámite del partido y comenzó a encontrar espacios, lo que permitió que las mexicanas generaran aproximaciones que mantuvieron atenta a la defensa visitante.

La anotación llegó por conducto de un balón parado, proveniente de un tiro de esquina. Greta Espinoza, defensora mexicana, le enmarcó un certero cabezazo al esférico mismo que fue suficiente para batir a la portera carioca. Este tanto, por conducto de la pelota detenida fue el sexto gol bajo las órdenes de Pedro López que llega por esta vía, demostrando que a esta selección nacional se le da marcar de esta manera.

El momento que definió el compromiso terminó por inclinar la balanza a favor del conjunto azteca. La anotación mexicana desató la euforia en las gradas del “Coloso de los Insurgentes” y marcó un punto de inflexión en el historial entre ambas selecciones. Después del gol, el cuadro nacional supo manejar los tiempos del partido, cerró filas en defensa y mantuvo la concentración para evitar cualquier reacción brasileña.

El silbatazo final confirmó algo que durante años parecía lejano: México finalmente pudo imponerse a Brasil. Más allá de tratarse de un encuentro amistoso, el resultado representa un paso importante para un equipo que busca consolidarse y competir de tú a tú contra las selecciones más fuertes del futbol femenil internacional.

Victorias como esta también reflejan el crecimiento que ha tenido el futbol femenil mexicano en los últimos años. Con una liga cada vez más competitiva y una selección que continúa tomando forma bajo el proyecto actual, el triunfo frente a Brasil se convierte en una señal alentadora rumbo a los retos que vendrán en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.

¡Abramos cancha!

Lo Último
22:27 VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
22:11 Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
21:23 El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
21:19 Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
20:33 Bills se siguen reforzando y firman al veterano C.J. Gardner-Johnson
20:31 Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto
20:21 TITANS rememora a los Houston OILERS
20:11 ¿Culpa de Nahuel? Cincinnati golea a Tigres y se acerca a los Cuartos de Final
20:03 Malagón y su esposa se reconciliaron antes de la lesión del portero
19:59 Jake Paul retrasa su regreso al boxeo tras una segunda cirugía de mandíbula
Tendencia
1
Empelotados Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador
2
Contra Hoy No Circula viernes 13 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
3
Futbol Muere el padre de Raúl Jiménez a los 62 años tras luchar contra el cáncer de páncreas
4
Futbol Selección de Irán responde a Donald Trump y señala que Estados Unidos "debería ser expulsado"
5
Futbol ‘Cualquier cosa menos el título es fracaso’: Víctor Velázquez reveló las órdenes de la directiva para Larcamón
6
Futbol "América y Cruz Azul tienen presión similar, pero América vende más", Martín Zúñiga
Te recomendamos
VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
Contra
12/03/2026
VIDEO: persecución tras robo millonario en CDMX termina con ladrones rodeados por policías
Guido Pizarro criticó el viaje que realizó su equipo | MEXSPORT
Futbol
12/03/2026
Guido Pizarro critica la logística de Tigres: "Pienso que no es serio"
El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
Opinión
12/03/2026
El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia
Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Futbol
12/03/2026
Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental
C.J. Gardner-Johnson se unió a los Bills | GROSBY
NFL
12/03/2026
Bills se siguen reforzando y firman al veterano C.J. Gardner-Johnson
Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto
Contra
12/03/2026
Vanessa Arias genera polémica en "La Casa de los Famosos" tras hacer señal de auxilio: esto se sabe del gesto