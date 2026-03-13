El Gran Jogo: México recibió a la Verdeamarela y hacen historia

Selección Nacional de Mexico Femenil, hizo historia al vencer, por primera vez, en un partido amistoso al combinado brasileño. Las mexicanas llegaron a este encuentro con un récord previo de tres derrotas y cero victorias, todas por goleada. El común denominador con esta tercia de descalabros es que todos habían sido disputados en tierras cariocas, y ahora que se disputó en México el conjunto brasileño cayó por la mínima.

El Estadio Ciudad de Los Deportes. Fue la primera ocasión que la verdeamarela pisó tierras aztecas para un duelo amistoso. Pedro López sería el encargado de dirigir al equipo mexicano. Por su parte, Brasil arribó al encuentro de la mano de Geyse Ferreira y Priscila Flor da Silva, ambas delanteras del Club América.

Pese a ser un “amistoso” el técnico mexicano no se guardó nada en la convocatoria, pues las seleccionadas siguen agarrando ritmo para poder superar las eliminatorias de la CONCACAF y así poder asegurar su lugar para la próxima Copa del Mundo que se celebrará en Brasil en 2027. De este modo, en la lista destacó la presencia de Jacqueline Ovalle, Scarlett Camberos, la legendaria Charlyn Corral, entre otras.

Los embates de las brasileñas se hicieron presentes desde muy temprano en el compromiso, no obstante, la aguerrida zaga local se mantuvo al margen para poder mantener en ceros la meta. Entre achiques y atajadas, la guardameta mexicana, Esthefanny Barreras, se destacó para así evitar la caída de su arco.

Con el paso de los minutos, el encuentro se volvió cada vez más disputado. México entendió que ante una potencia como Brasil no bastaba únicamente con resistir, también era necesario competir cada balón con intensidad. El equipo dirigido por Pedro López logró equilibrar el trámite del partido y comenzó a encontrar espacios, lo que permitió que las mexicanas generaran aproximaciones que mantuvieron atenta a la defensa visitante.

La anotación llegó por conducto de un balón parado, proveniente de un tiro de esquina. Greta Espinoza, defensora mexicana, le enmarcó un certero cabezazo al esférico mismo que fue suficiente para batir a la portera carioca. Este tanto, por conducto de la pelota detenida fue el sexto gol bajo las órdenes de Pedro López que llega por esta vía, demostrando que a esta selección nacional se le da marcar de esta manera.

El momento que definió el compromiso terminó por inclinar la balanza a favor del conjunto azteca. La anotación mexicana desató la euforia en las gradas del “Coloso de los Insurgentes” y marcó un punto de inflexión en el historial entre ambas selecciones. Después del gol, el cuadro nacional supo manejar los tiempos del partido, cerró filas en defensa y mantuvo la concentración para evitar cualquier reacción brasileña.

El silbatazo final confirmó algo que durante años parecía lejano: México finalmente pudo imponerse a Brasil. Más allá de tratarse de un encuentro amistoso, el resultado representa un paso importante para un equipo que busca consolidarse y competir de tú a tú contra las selecciones más fuertes del futbol femenil internacional.

Victorias como esta también reflejan el crecimiento que ha tenido el futbol femenil mexicano en los últimos años. Con una liga cada vez más competitiva y una selección que continúa tomando forma bajo el proyecto actual, el triunfo frente a Brasil se convierte en una señal alentadora rumbo a los retos que vendrán en el camino hacia la próxima Copa del Mundo.