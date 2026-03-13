Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Claudio Tapia rechaza jugar la Finalissima en el Bernabéu y sugiere disputarla en el Monumental

Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:19 - 12 marzo 2026
Debido a la guerra en Asia Occidental, el partido entre España y Argentina tendrá que cambiar de sede

La sede de la Finalissima, el esperado duelo entre España y Argentina, campeones de la Eurocopa y la Copa América, sigue en el aire. Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), ha manifestado su rechazo a la propuesta de que el partido se juegue en el Estadio Santiago Bernabéu, a pesar de que emerge como la alternativa principal.

El encuentro, programado para el 27 de marzo, estaba originalmente planeado para disputarse en el Estadio de Lusail, en Catar. Sin embargo, la inestabilidad geopolítica en la región ha puesto en duda su celebración en dicho recinto. Ante esta situación, Real Madrid, según confirmaron fuentes del club a EFE, ha mostrado su disposición para que el Bernabéu acoja el partido.

¿Qué dijo Tapia sobre jugar la Finalissima en Madrid?

No obstante, Tapia tiene una visión diferente y aboga por llevar el prestigioso trofeo a su país. "España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", declaró el dirigente, dejando clara su preferencia por el estadio de River Plate en Buenos Aires.

Claudio Tapia en la salida de un tribunal en Argentina tras declarar en su juicio de evasión fiscal | AP
La incertidumbre sobre la sede original en Catar se intensificó tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán el pasado 28 de febrero y la posterior respuesta de Teherán con bombardeos en países vecinos, incluido Catar. Esta escalada bélica ha mantenido el partido en vilo, a la espera de una decisión consensuada entre la Conmebol, la UEFA y las federaciones involucradas.

Lionel Messi con la réplica de la Copa del Mundo durante un amistoso | AP
A raíz del conflicto, la Asociación de Fútbol de Catar anunció la suspensión de todas sus competiciones y torneos hasta nuevo aviso, aunque sin hacer mención explícita al choque entre España y Argentina. El país también cerró su espacio aéreo, que ha sido reabierto parcialmente hace poco. De hecho, la Liga de las Estrellas de Catar confirmó hace tres días la reanudación de su campeonato.

Desde que estalló la crisis, la UEFA y la Conmebol han mantenido una comunicación constante entre sí y con las autoridades cataríes para encontrar una solución definitiva sobre la ubicación del encuentro.

Lamine Yamal en celebración con la Selección de España | AP
Argentina va por otro título en la Finalissima

Argentina es la vigente campeona de la Finalissima, tras imponerse por un contundente 3-0 a Italia el 1 de junio de 2022 en Londres. Este torneo es el sucesor de la Copa Artemio Franchi, que tuvo dos ediciones anteriores: en 1985, Francia venció a Uruguay (2-0), y en 1993, Argentina se coronó en Mar del Plata al derrotar a Dinamarca en la tanda de penaltis (1-1, 5-4).

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

