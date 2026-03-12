Esposa de Malagón comparte mensaje tras la lesión del jugador

La lesión de Luis Ángel Malagón no solo impactó al entorno deportivo, también tocó el lado más personal del guardameta. Luego de someterse a una cirugía por la ruptura del tendón de Aquiles, su esposa, Brenda Zúñiga, compartió una historia en Instagram que rápidamente llamó la atención de los aficionados por el emotivo gesto de apoyo hacia el portero mexicano.

A través de su cuenta en redes sociales, Brenda publicó una fotografía en la que aparece tomando la mano del futbolista mientras él se recupera tras la operación. La imagen estuvo acompañada de un mensaje que reflejó el difícil momento que atraviesa la pareja, pero también la fortaleza con la que enfrentan la situación.

Brenda Zúñiga en el Estadio Azteca | IG:@brendazr15

En la publicación, la esposa del arquero escribió: “En las buenas y en las malas, donde estemos y como estemos, siempre nos tenemos, te amo mi Luis”, palabras que rápidamente generaron reacciones entre seguidores y aficionados que han seguido de cerca la situación del portero.

La lesión de Malagón se produjo durante el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF frente al Philadelphia Union, en un momento que cambió por completo el panorama deportivo del guardameta, quien se perfilaba como una pieza clave tanto en su club como en la selección nacional.

Brenda Zúñiga con Luis Ángel Malagón | CATURA DE PANTALLA

El apoyo incondicional de Brenda Zúñiga

Tras confirmarse la gravedad de la lesión, el arquero viajó a Guadalajara para someterse a la intervención quirúrgica que marca el inicio de su largo proceso de recuperación. Durante este momento complicado, Brenda Zúñiga ha permanecido a su lado, acompañándolo en cada etapa del proceso médico.

La imagen publicada en Instagram refleja precisamente ese respaldo emocional. Aunque se trata de un gesto sencillo, la fotografía simboliza el apoyo constante que el futbolista ha recibido en medio de una de las etapas más difíciles de su carrera profesional.

Malagón tras su lesión ante Philadelphia Union | MEXSPORT

¿Cuánto tiempo estará fuera Luis Ángel Malagón?

La rotura del tendón de Aquiles representa una de las lesiones más delicadas para un futbolista. En el caso de Malagón, el diagnóstico implica varios meses de recuperación, lo que lo dejará fuera de competencias importantes como la Liga MX y la CONCACAF Champions Cup.

Además, esta situación también lo apartaría de la próxima Copa Mundial del 2026, un duro golpe para el arquero que había logrado consolidarse como una de las opciones más sólidas bajo los tres postes en el futbol mexicano. Mientras tanto, el mensaje de Brenda Zúñiga dejó claro que, más allá de lo deportivo, el portero cuenta con un respaldo fundamental en casa para afrontar su recuperación.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.