¿Fan de América y Cruz Azul? Randy Arozarena eligió a sus futbolistas mexicanos preferidos

Randy Arozarena es uno de los jugadores más queridos de la Selección Mexicana de Béisbol, aunque él mismo a su vez es un gran seguidor del representativo azteca en futbol. En entrevista con TUDN reveló quiénes son sus jugadores favoritos, entre los que destacaron un canterano de América y uno de Cruz Azul.

“He visto a Raúl Jiménez y Santi Gimenez, antes veía al ‘Chucky’. ‘El ‘Chicharito’ también, pero se retiró, y también uno que tuvo una pelea con un jugador grande, Diego Lainez”, mencionó el pelotero. La bronca a la que se refirió fue a la del ahora jugador de Tigres, que en 2018 se encaró con Matt Miazga en un amistoso entre México y Estados Unidos en 2018.

Raúl Jiménez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Randy Arozarena pide unión entre el futbol y el béisbol

Por otra parte, el jugador de los Seattle Mariners consideró que no deberían haber tanta disputa entre disciplinas, como el futbol y beisbol, ya que al final ambos son deportes muy atractivos. Y señaló que, a nivel de selecciones nacionales, los objetivos son los mismos sin importar de qué deporte se trate.

"El futbol y la pelota tienen que unirse para lograr los mismos objetivos, no pueden estar divididos, deben apoyarse, al final todos somos mexicanos. Y si gana el futbol y la pelota, la fiesta es más grande”, mencionó Arozarena.

Diego Lainez y Matt Miazga | MEXSPORT

¿Por qué Randy Arozarena nunca jugó futbol?

Por último, Randy compartió que desde muy pequeño disfrutaba el futbol, pero debido a la situación en Cuba no pudo practicarlo y, en cambio, se dedicó de lleno al béisbol. "Amo el futbol, era futbolista, pero en Cuba no daban la oportunidad de seguir creciendo, te limitaban mucho".

"Desde niño veía ese futuro de cambiar de deporte para ayudar a mi familia y gracias a dios la pelota me ha dado mucho”, contó Arozarena, quien este miércoles buscará avanzar a los Cuartos de Final de la Clásico Mundial de Béisbol 2026, cuando México se enfrente a Italia en su último partido de la Fase de Grupos.

La Novena mexicana necesita el triunfo para clasificar, pero la cantidad de carreras que permita determinará el lugar del grupo en el que avanza y, por ende, su rival en la siguiente ronda. El partido está programado para las 17:00 horas (tiempo del centro de México)