Isiah Pacheco firma con Lions tras su etapa ganadora con Chiefs

El corredor Isiah Pacheco comenzará un nuevo capítulo en su carrera luego de firmar con los Detroit Lions, poniendo fin a su etapa con los Kansas City Chiefs, equipo con el que logró consolidarse como uno de los corredores importantes dentro de la ofensiva.

Pacheco llegó a Kansas City tras ser seleccionado en el Draft de 2022, y rápidamente encontró un lugar en el ataque comandado por Patrick Mahomes, destacando por su potencia y agresividad al momento de correr el balón.

Dos Super Bowls con Kansas City

Durante su paso por los Chiefs, el running back fue parte fundamental de una de las épocas más exitosas de la franquicia, conquistando dos títulos de Super Bowl.

Pacheco se coronó campeón en el Super Bowl LVII y en el Super Bowl LVIII, convirtiéndose en una de las armas importantes del ataque terrestre del equipo durante esas campañas.

En el Super Bowl LVII ante los Philadelphia Eagles, el corredor registró 76 yardas por tierra y un touchdown, siendo clave en el triunfo de Kansas City. Un año después, en el Super Bowl LVIII frente a los San Francisco 49ers, también tuvo participación importante dentro de la ofensiva que terminó levantando nuevamente el trofeo Vince Lombardi.

Mahomes celebra con Isiah Pacheco

Su última temporada con Chiefs

La última campaña de Pacheco con Kansas City estuvo marcada por algunos problemas físicos que afectaron su continuidad.

Durante la temporada más reciente, el corredor disputó 13 partidos, en los que registró 462 yardas por tierra, 118 acarreos y un touchdown, con un promedio cercano a 3.9 yardas por intento.

Además, el jugador ya venía arrastrando complicaciones físicas desde la campaña anterior, luego de sufrir una fractura de peroné, lesión que lo obligó a perderse varios encuentros.

Chiefs activan a Isiah Pacheco y Charles Omenihu para el partido del viernes ante Raiders | AP

A pesar de ello, Pacheco deja a los Chiefs con números sólidos en su carrera, superando las 2,500 yardas terrestres y 14 touchdowns, además de aportar también en el juego aéreo.

Ahora, el corredor buscará escribir un nuevo capítulo en su carrera con Detroit, equipo que suma a un jugador con experiencia de campeonato y recorrido en una de las ofensivas más explosivas de la NFL.